Президент Германии одобрил закон, который позволит выделить Украине 3 миллиарда евро помощи

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал закон, предусматривающий масштабные инвестиции в оборону и инфраструктуру. Это решение также открывает возможность выделения 3 миллиардов евро на военную помощь Украине.

Отмечается, что Штайнмайер подписал закон, который практически отменяет правило "долгового тормоза". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NTV.

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Германия может предоставить беспрецедентную помощь Украине

После подписания документ должен быть опубликован в федеральном вестнике законов.

Расходы на оборону, разведслужбы и кибербезопасность, превышающие 1% ВВП, освободят от долгового правила. Это открывает возможность выделения Украине 3 миллиардов евро военной помощи.

Кроме того, закон позволяет привлечь 500 миллиардов евро на инвестиции в течение следующих 12 лет. Из этой суммы 100 миллиардов евро пойдут на инфраструктуру федеральных земель, 300 миллиардов – в распоряжение правительства Германии, а еще 100 миллиардов – на меры по защите климата.

Верхняя палата парламента Германии одобрила этот законопроект 21 марта, а бюджетный комитет Бундестага дал ему "зеленый свет".