Германия и Норвегия объединяют усилия, чтобы укрепить украинскую противовоздушную оборону перед зимой. Страны выделяют средства на закупку американского вооружения, которого нет на европейском рынке.

На что будут направлены средства Германии и Норвегии

О новом пакете помощи во вторник, 17 ноября, заявил министр обороны Германии Борис Писториус перед заседанием Совета ЕС по вопросам обороны в Брюсселе, пишет Handelsblatt.

Финансирование будет осуществляться в рамках программы PURL, которая позволяет союзникам закупать в США оружие, которого в настоящее время не хватает на европейском рынке.

По словам Писториуса, Берлин выделит на новый пакет вооружений 300 миллионов долларов. В то же время размер вклада Норвегии пока не озвучивался.

Впрочем, уже известно, что средства партнеров будут направлены в основном на укрепление противовоздушной обороны. Это позволит защитить, в частности, энергетическую инфраструктуру от российского террора в преддверии холодов.

Россия перед зимой целенаправленно проводит атаки на энергетическое и тепловое обеспечение и будет продолжать это делать,

– заявил министр.

По словам Писториуса, пакет предусматривает поставку:

управляемых ракет для систем Patriot;

ранее анонсированных систем IRIS-T;

новых радаров;

а также боеприпасов для истребителей F-16 и беспилотников.

Кроме того, Германия готовит интеграцию ракет IRIS-T в норвежские системы противовоздушной обороны NASAMS.

Почему Берлин спешит с помощью

Необходимость оперативного финансирования обусловлена изменением тактики противника.

По словам Писториуса, российские войска не достигают желаемого продвижения на поле боя, поэтому целенаправленно наносят удары по системам тепло- и электроснабжения, пытаясь оставить украинцев без базовых услуг зимой.

Глава немецкого Минобороны отметил, что поддержка Украины важна не только для ее обороноспособности, но и для всех европейских стран.

Поддержка Украины – это не благотворительность, ведь речь идет о безопасности всей Европы и необходимости остановить Владимира Путина,

– подчеркнул Писториус.

Напомним, что Норвегия также уже неоднократно участвовала в финансировании программы PURL. В частности, в декабре 2025 года страна объявила о выделении дополнительных 500 миллионов долларов на два пакета военной помощи. Средства тогда были распределены между закупками, которые Норвегия финансировала совместно с Германией, Польшей и Нидерландами.