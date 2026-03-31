ЕС выделит Украине 80 миллионов евро из российских активов, – Каллас

Европейский Союз объявил о новом финансовом транше для Украины в размере 80 миллионов евро. Средства будут предоставлены из доходов от замороженных российских активов.

В Брюсселе также готовят новые санкции против России и обсуждают дальнейшую поддержку Украины. Об этом глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Смотрите также ПВО, радары, РЭБ и дроны: Швеция готовит один из крупнейших пакетов помощи для Украины

Что известно о новом транше помощи для Украины?

По словам Каллас, решение стало частью более широкой стратегии поддержки Украины и усиления давления на Россию.

Сегодня мне приятно сообщить, что мы предоставляем Украине дополнительные 80 миллионов евро, полученные из доходов от замороженных российских активов,

– подчеркнула Каллас.

Она отметила, что во время переговоров основное внимание было сосредоточено на двух ключевых направлениях: дальнейшей поддержке Украины и усилении санкционного давления на Россию.

Каллас подчеркнула, что для завершения войны необходимо не идти на уступки Кремлю, а наоборот – усиливать ограничения.

По словам главы европейской дипломатии, в Брюсселе уже подготовили 20-й пакет санкций против России. Ожидается, что новые ограничения позволят еще больше усложнить работу так называемого теневого флота, который используется для обхода санкций.

Отдельно стороны обсудили энергетические потребности Украины. Евросоюз продолжает мобилизовать международную поддержку для поставки генераторов и оборудования для восстановления энергосистемы. Это должно помочь Украине лучше подготовиться к следующему отопительному сезону на фоне возможных новых атак России.

