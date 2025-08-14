Германия и другие союзники готовы предоставить Киеву финансовую поддержку в размере 500 миллионов долларов. Эти средства должны обеспечить наиболее насущные потребности, чтобы Украина могла противостоять агрессии России.

Куда потратят 500 миллионов долларов?

Полмиллиарда долларов потратят на один из первых пакетов военной помощи в рамках нового механизма PURL. Об этом заявили Минобороны и МИД Германии по результатам виртуальной встречи "Коалиции решительных" 13 августа, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-релиз ведомств.

Как отмечается в пресс-релизе, американский президент Дональд Трамп 14 июля объявил о выделении Украине нескольких пакетов военной помощи.

Реализацию поставок оружия для Украины будет координировать НАТО в рамках механизма PURL. В то же время альянс должен обеспечить, чтобы пакеты помощи соответствовали наибольшим потребностям Украины.

Финансировать же помощь будут страны Европы и Канада.

Мы благодарны США за готовность и в дальнейшем поставлять Украине оружие и боеприпасы и приветствуем недавно объявленные в этой связи взносы союзников,

– заявили МИД и Минобороны Германии.

В пакеты военной помощи войдут:

военная техника, которую не производят в странах Европы;

вооружение, которое США могут доставить быстрее в Украину в необходимых объемах, чем это могут сделать союзник из Канады и ЕС.

В частности, Украина получит в рамках PURL критически важные средства для противовоздушной обороны, чтобы защитить население от постоянных атак российских оккупантов.

Решение об участии в этой инициативе подчеркивает нашу приверженность существенному усилению и надежному продолжению поддержки Украины, а также солидарности в рамках Альянса. Относительно деталей правительство Германии находится в тесной координации с НАТО и союзниками,

– добавили в Германии.

Всего с 2022 года Германия уже предоставила или запланировала предоставить Украине военную поддержку на сумму около 40 миллиардов долларов.