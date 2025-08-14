Німеччина та інші союзники готові надати Києву фінансову підтримку у розмірі 500 мільйонів доларів. Ці кошти мають забезпечити найбільш нагальні потреби, щоб Україна могла протистояти агресії Росії.

Куди витратять 500 мільйонів доларів?

Пів мільярда доларів витратять на один із перших пакетів військової допомоги у рамках нового механізму PURL. Про це заявили Міноборони та МЗС Німеччини за результатами віртуальної зустрічі "Коаліції рішучих" 13 серпня, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресреліз відомств.

Як зазначається в пресрелізі, американський президент Дональд Трамп 14 липня оголосив про виділення Україні кількох пакетів військової допомоги.

Реалізацію поставок зброї для України координуватиме НАТО в рамках механізму PURL. Водночас альянс має забезпечити, щоб пакети допомоги відповідали найбільшим потребам України.

Фінансувати ж допомогу будуть країни Європи та Канада.

Ми вдячні США за готовність і надалі постачати Україні зброю та боєприпаси та вітаємо нещодавно оголошені в цьому зв’язку внески союзників,

– заявили МЗС та Міноборони Німеччини.

До пакетів військової допомоги увійдуть:

військова техніка, яку не виробляють у країнах Європи;

озброєння, яке США можуть доставити швидше в Україну в необхідних обсягах, чим це можуть зробити союзники з Канади та ЄС.

Зокрема, Україна отримає в рамках PURL критично важливі засоби для протиповітряної оборони, щоб захистити населення від постійних атак російських окупантів.

Рішення про участь у цій ініціативі підкреслює нашу відданість суттєвому посиленню та надійному продовженню підтримки України, а також солідарності в межах Альянсу. Щодо деталей уряд Німеччини перебуває у тісній координації з НАТО та союзниками,

– додали в Німеччині.

Загалом з 2022 року Німеччина вже надала або запланувала надати Україні військову підтримку на суму близько 40 мільярдів доларів.