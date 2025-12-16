Укр Рус
16 декабря, 15:50
4

Критическая помощь: Британия выделяет 600 миллионов на защиту от российских дронов и ракет

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Великобритания объявила о военной помощи Украине на сумму 600 миллионов фунтов стерлингов для усиления противовоздушной обороны.
  • Министр обороны Великобритании Джон Гили анонсировал это на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Великобритания объявила большой пакет помощи военной поддержки для Украины. Лондон инвестирует 600 миллионов фунтов стерлингов в усиление противовоздушной обороны государства.

Куда направят помощь Великобритании?

Об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Гили в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", передает 24 Канал со ссылкой на SkyNews.

Противовоздушная оборона является абсолютным приоритетом. "Инвестиция Великобритании в противовоздушную оборону на 600 миллионов фунтов в этом году является критической помощью для украинцев, которые защищают свои города, поселки и энергетическую инфраструктуру от варварских атак России, 
– подчеркнул Гили.

Министр отметил, что это крупнейшие в течение года инвестиции Великобритании в украинскую систему ПВО. И новые возможности, которые они предоставят, помогут сбивать российские дроны в течение зимы.

За эти средства Киев получит:

  • системы противовоздушной обороны;
  • ракеты для ПВО;
  • автоматизированные турели для сбивания дронов.

Поставка вооружения осуществляется сейчас и продолжится в следующем году.

Наша миссия четкая: поддерживать борьбу сегодня, обеспечивать мир завтра. Украинцы продолжают бороться с огромной отвагой – как военные, так и гражданские, 
– добавил Гили.

Важно! Министр обороны также рассказал, что вскоре в Британии начнут производить новые дроны-перехватчики Octopus. При этом тысячи новых беспилотников будут отправлять в Украину ежемесячно.

Что известно о производстве дронов в Британии?

Осенью Великобритания и Украина подписали лицензионное соглашение о производстве украинского дрона-перехватчика Octopus, сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

Он назвал это соглашение историческим прецедентом. Оно позволит изготавливать украинские беспилотники-перехватчики на территории Соединенного Королевства.

Планируется массовое производство перехватчиков, которое может достигать нескольких тысяч в месяц. Изготовленные средства будут переданы Украине для усиления защиты нашего неба,
– отметил Шмыгаль.

Заметьте! Дроны Octopus украинской разработки работают на перехват "Шахедов", которые терроризируют населенные пункты страны. Их эффективность подтверждена в бою.

Кто больше всего помогает Украине с ПВО?

  • Для усиления противовоздушной обороны Украины ключевую роль играет программа PURL, как рассказал Шмыгаль. По его словам, именно эта инициатива стала одним из основных инструментов обеспечения Украины ракетами для систем ПВО.

  • С начала реализации PURL она покрыла примерно 75% всех ракет для комплексов Patriot и около 90% боеприпасов для других систем противовоздушной обороны, которые поступают в Украину.

  • В НАТО сообщили, что в рамках закупок по программе PURL до конца года Украина получит вооружение ориентировочной стоимостью около 5 миллиардов долларов США.

  • В то же время в Альянсе отметили, что, несмотря на значительные объемы поставок, Украина постоянно нуждается в дополнительных средствах ПВО. Поэтому оборонные компании стран НАТО наращивают производственные мощности.