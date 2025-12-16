Критическая помощь: Британия выделяет 600 миллионов на защиту от российских дронов и ракет
- Великобритания объявила о военной помощи Украине на сумму 600 миллионов фунтов стерлингов для усиления противовоздушной обороны.
- Министр обороны Великобритании Джон Гили анонсировал это на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".
Великобритания объявила большой пакет помощи военной поддержки для Украины. Лондон инвестирует 600 миллионов фунтов стерлингов в усиление противовоздушной обороны государства.
Куда направят помощь Великобритании?
Об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Гили в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", передает 24 Канал со ссылкой на SkyNews.
Противовоздушная оборона является абсолютным приоритетом. "Инвестиция Великобритании в противовоздушную оборону на 600 миллионов фунтов в этом году является критической помощью для украинцев, которые защищают свои города, поселки и энергетическую инфраструктуру от варварских атак России,
– подчеркнул Гили.
Министр отметил, что это крупнейшие в течение года инвестиции Великобритании в украинскую систему ПВО. И новые возможности, которые они предоставят, помогут сбивать российские дроны в течение зимы.
За эти средства Киев получит:
- системы противовоздушной обороны;
- ракеты для ПВО;
- автоматизированные турели для сбивания дронов.
Поставка вооружения осуществляется сейчас и продолжится в следующем году.
Наша миссия четкая: поддерживать борьбу сегодня, обеспечивать мир завтра. Украинцы продолжают бороться с огромной отвагой – как военные, так и гражданские,
– добавил Гили.
Важно! Министр обороны также рассказал, что вскоре в Британии начнут производить новые дроны-перехватчики Octopus. При этом тысячи новых беспилотников будут отправлять в Украину ежемесячно.
Что известно о производстве дронов в Британии?
Осенью Великобритания и Украина подписали лицензионное соглашение о производстве украинского дрона-перехватчика Octopus, сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.
Он назвал это соглашение историческим прецедентом. Оно позволит изготавливать украинские беспилотники-перехватчики на территории Соединенного Королевства.
Планируется массовое производство перехватчиков, которое может достигать нескольких тысяч в месяц. Изготовленные средства будут переданы Украине для усиления защиты нашего неба,
– отметил Шмыгаль.
Заметьте! Дроны Octopus украинской разработки работают на перехват "Шахедов", которые терроризируют населенные пункты страны. Их эффективность подтверждена в бою.
Кто больше всего помогает Украине с ПВО?
Для усиления противовоздушной обороны Украины ключевую роль играет программа PURL, как рассказал Шмыгаль. По его словам, именно эта инициатива стала одним из основных инструментов обеспечения Украины ракетами для систем ПВО.
С начала реализации PURL она покрыла примерно 75% всех ракет для комплексов Patriot и около 90% боеприпасов для других систем противовоздушной обороны, которые поступают в Украину.
В НАТО сообщили, что в рамках закупок по программе PURL до конца года Украина получит вооружение ориентировочной стоимостью около 5 миллиардов долларов США.
В то же время в Альянсе отметили, что, несмотря на значительные объемы поставок, Украина постоянно нуждается в дополнительных средствах ПВО. Поэтому оборонные компании стран НАТО наращивают производственные мощности.