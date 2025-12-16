Критическая помощь: Британия выделяет 600 миллионов на защиту от российских дронов и ракет

Великобритания объявила большой пакет помощи военной поддержки для Украины. Лондон инвестирует 600 миллионов фунтов стерлингов в усиление противовоздушной обороны государства.

Куда направят помощь Великобритании?

Об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Гили в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", передает 24 Канал со ссылкой на SkyNews.

Противовоздушная оборона является абсолютным приоритетом. "Инвестиция Великобритании в противовоздушную оборону на 600 миллионов фунтов в этом году является критической помощью для украинцев, которые защищают свои города, поселки и энергетическую инфраструктуру от варварских атак России,

– подчеркнул Гили.

Министр отметил, что это крупнейшие в течение года инвестиции Великобритании в украинскую систему ПВО. И новые возможности, которые они предоставят, помогут сбивать российские дроны в течение зимы.

За эти средства Киев получит:

системы противовоздушной обороны;

ракеты для ПВО;

автоматизированные турели для сбивания дронов.

Поставка вооружения осуществляется сейчас и продолжится в следующем году.

Наша миссия четкая: поддерживать борьбу сегодня, обеспечивать мир завтра. Украинцы продолжают бороться с огромной отвагой – как военные, так и гражданские,

– добавил Гили.

Важно! Министр обороны также рассказал, что вскоре в Британии начнут производить новые дроны-перехватчики Octopus. При этом тысячи новых беспилотников будут отправлять в Украину ежемесячно.

Что известно о производстве дронов в Британии?

Осенью Великобритания и Украина подписали лицензионное соглашение о производстве украинского дрона-перехватчика Octopus, сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

Он назвал это соглашение историческим прецедентом. Оно позволит изготавливать украинские беспилотники-перехватчики на территории Соединенного Королевства.

Планируется массовое производство перехватчиков, которое может достигать нескольких тысяч в месяц. Изготовленные средства будут переданы Украине для усиления защиты нашего неба,

– отметил Шмыгаль.

Заметьте! Дроны Octopus украинской разработки работают на перехват "Шахедов", которые терроризируют населенные пункты страны. Их эффективность подтверждена в бою.

