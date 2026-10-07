Россия готовится к длительной войне: Путин рекордно увеличил расходы

Кремль кардинально меняет свои финансовые планы на ближайшие годы, готовясь к еще большей эскалации. Надежды диктатора Владимира Путина на скорейшее достижение договоренностей не оправдались, поэтому теперь экономику полностью переводят на военные рельсы.

Сколько миллиардов Россия потратит на войну в 2026 году

По данным анонимных источников, Россия в этом году потратит на войну рекордную сумму – около 17 триллионов рублей, или почти 199 миллиардов долларов. Это примерно на 40% больше, чем Москва планировала заложить в бюджет в конце 2025 года, пишет Bloomberg.

Хотя еще год назад Москва планировала иное:

сдерживать рост военных расходов;

сокращать бюджетный дефицит;

и восстанавливать резервы, истощенные войной.

Ситуация изменилась после встречи Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске в августе 2025 года. Диктатор тогда рассчитывал, что в течение следующего года может появиться возможность для мирного соглашения с Украиной, а значит, необходимость в резком увеличении военных расходов отпадет.

Однако уже к январю 2026 года в Кремле, по данным источников издания, пришли к выводу, что договориться с Украиной не удастся, а усилия США не принесли прорыва.

После этого российские власти начали ускорять авансовые платежи оборонным предприятиям и увеличивать другие связанные с войной расходы.

Обратите внимание! Из-за ускоренных авансовых платежей "оборонщикам" прогнозируемый бюджетный дефицит России в 2026 году вырос до более чем 7 триллионов рублей, хотя изначально ожидалось лишь 3,8 триллиона.

Каковы планы Москвы на следующие годы

Впрочем, рекордные расходы не ограничатся 2026 годом. Согласно новому бюджетному плану, Россия собирается потратить на военные нужды:

в 2027 году – 17,1 триллиона рублей;

в 2028 году – 16,6 триллиона рублей;

а в 2029-м – 16,3 триллиона.

В то же время фактические расходы могут оказаться еще больше. По словам собеседников Bloomberg, в Москве все больше сомневаются, что администрация Трампа сможет добиться договоренностей с Украиной на условиях, которые устроят Россию.

Таким образом, бюджетные планы Кремля все больше напоминают подготовку к длительному противостоянию, а не ожидание скорого завершения войны.

Напомним, в первом квартале 2026 года Военные расходы России установили новый рекорд, достигнув 5,908 триллиона рублей. Впервые с начала полномасштабного вторжения на оборонные нужды пришлось 46% всех бюджетных расходов страны.