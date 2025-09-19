Россиян призвали готовиться к тому, что федеральный бюджет будет оставаться милитаризованным еще долгие годы. Дело в том, что России нужно будет восстанавливать запасы и инфраструктуру и заниматься перевооружением.

К чему призывают готовиться россиян?

Такое заявление сделал Председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов, передает 24 Канал со ссылкой на российские медиа.

У нас есть проблема – это бюджет. Бюджет – военный, как его назвал Дмитрий Анатольевич. И он будет оставаться таким еще 5-8 лет, потому что, что делают после завершения войны? Готовятся к следующей войне,

– заявил Швецов.

Он добавил, что речь идет о нормальном явлении:

восстановление запасов; новое вооружение; восстановление инфраструктуры, которая так или иначе разрушена.

Важно! Швецов подчеркнул: говорить, "ну еще год потерпим, потом будет мир и бюджет вернется в 2021 год", – это иллюзия, ведь бюджет не вернется.

Кто первый назвал российский бюджет на 2026 год военным? Как отмечают СМИ, на этой неделе заместитель председателя Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев назвал бюджет на 2026 год, находящийся на финальной стадии подготовки, военным. В частности, с начала войны расходы России на оборону достигли максимума со времен Холодной войны и составляют треть расходов федерального бюджета на 2025 год.

Более того, как подчеркивают российские медиа, Кремль сделал военную промышленность главным двигателем российской экономики на фоне сокращения производства в гражданских секторах. Совокупные расходы на оборону и национальную безопасность достигают не менее 17 триллионов рублей, или 8% ВВП.

Правительству все труднее сводить концы с концами в условиях роста расходов из-за войны в Украине и падения доходов на фоне низких цен на нефть, крепкого рубля и замедления экономики,

– говорится в материале.

Обратите внимание! Власть готовится к очередной бюджетной консолидации – сокращению расходов и мобилизации доходов, в частности обсуждая повышение ставки НДС для пополнения истощенной за годы "спецоперации" казны.

Как планируют "спасаться" в России? В России максимально пытаются защитить бюджет страны от санкций, о чем пишет Reuters. Поэтому российской Минфин стремится снизить предельную цену на нефть. То есть сверхприбыли должны перечислять в резервный фонд. Таким образом его наполнение станет стабильным. Изменения вступят в силу с 2026 года.

Что известно о бюджете России на 2026 год?