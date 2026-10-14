Государство-агрессор продолжает маниакально наращивать свой военный бюджет, жертвуя благосостоянием собственного населения. Вместо развития экономики кремлевский режим выбирает путь тотальной милитаризации и изоляции.

Сколько миллиардов Россия потратит на фронте

В 2026 году статья бюджета государства-агрессора на так называемую "национальную оборону" достигнет колоссальных 12,121 триллиона рублей, сообщает Главное управление разведки Украины. Если же учесть все скрытые расходы на ведение преступной войны против Украины, эта сумма взлетит до 14,886 триллиона рублей, что эквивалентно 177,4 миллиарда долларов.

Значительная часть средств идет на стимулирование военно-промышленного комплекса. В частности, на разработку и производство беспилотников различных типов Москва выделила более 10 миллиардов рублей. Кроме того, миллиарды выделяются на компенсации предприятиям ВПК, чтобы спасти их от неизбежного банкротства из-за санкций.

Интересно! В вооруженную агрессию активно вовлечена и гражданская инфраструктура. Например, более миллиарда рублей выделено на высокопроизводительные вычисления для разработки вооружения, которые выполняются на суперкомпьютерах компании "Яндекс" и мощностях "Сбербанка".

Почему Путин вооружает силовиков внутри страны

Помимо фронта, диктатор панически боится собственного народа. Только на закупку дронов для Росгвардии предусмотрено почти 688 миллиардов рублей (около 8,19 миллиарда долларов). Эти беспилотники планируется использовать для патрулирования городов, тотальной слежки за россиянами и жесткого подавления любых потенциальных протестов.

Официальные расходы России на геноцидную войну в 2026 году более чем втрое превышают совокупное финансирование образования и медицины. Вместо того чтобы построить более 150 современных онкологических центров или создать аналог Международной космической станции, режим Путина пожирает экономический потенциал страны.

Какие решения предшествовали этому финансовому безумию

Стоит напомнить, что еще год назад Москва планировала сдерживать рост военных расходов и сокращать дефицит бюджета. Однако после осознания невозможности договориться с Украиной на своих условиях Кремль резко увеличил авансовые платежи оборонным предприятиям.

Из-за этого прогнозируемый бюджетный дефицит России в 2026 году вырос до более чем 7 триллионов рублей. Более того, бюджетные планы агрессора на 2027–2029 годы свидетельствуют о подготовке к длительному противостоянию, в рамках которого на армию планируется тратить рекордные 35 % всех расходов, о чем мы уже писали ранее. Этот финансовый маразм неизбежно ведет экономику врага к тотальному краху.