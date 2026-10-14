Скільки мільярдів Росія спалить на фронті

У 2026 році стаття бюджету держави-агресора на так звану "національну оборону" сягне колосальних 12,121 трильйона рублів, повідомляє Головне управління розвідки України. Якщо ж врахувати всі приховані витрати на ведення злочинної війни проти України, ця сума злітає до 14,886 трильйона рублів, що еквівалентно 177,4 мільярда доларів.

Значна частина фінансів йде на стимулювання військово-промислового комплексу. Зокрема, на розробку та виробництво безпілотників різних типів Москва заклала понад 10 мільярдів рублів. Додатково мільярди виділяються на компенсації підприємствам ВПК, щоб врятувати їх від неминучого банкрутства через санкції.

Цікаво! До збройної агресії активно залучена й цивільна інфраструктура. Наприклад, понад мільярд рублів виділено на високопродуктивні обчислення для розробки озброєння, які виконують на суперкомп'ютерах компанії "Яндекс" та потужностях "Сбєрбанку".

Чому Путін озброює силовиків всередині країни

Окрім фронту, диктатор панічно боїться власного народу. Лише на закупівлю дронів для Росгвардії передбачено майже 688 мільярдів рублів (близько 8,19 мільярда доларів). Ці безпілотники планують використовувати для патрулювання міст, тотального стеження за росіянами та жорсткого придушення будь-яких потенційних протестів.

Офіційні видатки Росії на геноцидну війну у 2026 році більш ніж утричі перевищують сумарне фінансування освіти та медицини. Замість того, щоб побудувати понад 150 сучасних онкологічних центрів або створити аналог Міжнародної космічної станції, режим Путіна пожирає економічний потенціал країни.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Які рішення передували цьому фінансовому божевіллю

Варто нагадати, що ще рік тому Москва планувала стримувати зростання військових витрат та скорочувати дефіцит бюджету. Проте після усвідомлення неможливості домовитися з Україною на своїх умовах, Кремль різко збільшив авансові платежі оборонним підприємствам.

Через це прогнозований бюджетний дефіцит Росії у 2026 році зріс до понад 7 трильйонів рублів. Більше того, бюджетні плани агресора на 2027-2029 роки свідчать про підготовку до тривалого протистояння, де на армію планують витрачати рекордні 35% усіх видатків, про що ми писали раніше. Цей фінансовий маразм неминуче веде економіку ворога до тотального краху.