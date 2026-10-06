Це не просто заходи безпеки – це прояв тотальної паніки людини, яка бачить загрозу в кожному кущі. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Путін раптово почав переносити свої традиційні поїздки та публічні заходи. Він скасовує візити на Валдай та до Сочі, воліючи відсиджуватися під Москвою – в умовній Істрі. Проте й там спокою немає: за кілька кілометрів палає та іскрить Краснозаводський хімічний завод. Ситуація символічна.

Запитання постає чітке: а чи не боїться Путін вже не лише українських дронів, а й власного оточення? Коли кортеж доводиться прикривати гвинтокрилами навіть на власній території, це свідчить про глибоку параною всередині Кремля.

Ганьба на полігоні: як ОДКБ перетворилася на мильну бульбашку

Окремого фарсу додають публічні появи бункерного діда. Напередодні він завітав на Чебаркульський полігон у Челябінській області Росії. Диктатор цього разу навіть не наважився вдягнути військову форму – мабуть, хтось підказав, що вона на ньому виглядає недолуго. Там Путін спостерігав за активною фазою навчань "Центр-2026" так званої ОДКБ. Але реальність цього "могутнього військового блоку" вже давно всім зрозуміла.

Для Путіна лакеї влаштували чергову виставку підлизування: показували реактивні "Герані", безекіпажну бронетехніку та роботизовані комплекси. Проте ці декорації не здатні приховати головного – ОДКБ є бутафорським утворенням та мильною бульбашкою. Вся ця структура існує виключно для того, щоб російські пропагандисти крутили картинку по телевізору: ось натягнуті сітки, бовдури, які салютують, і Путін у центрі уваги. Практична цінність цього союзу – нуль.

Яскравим доказом недієздатності ОДКБ став конфлікт між Азербайджаном та Вірменією. Вірменія розраховувала, що "могутня" Росія прийде на допомогу. Проте Москва й пальцем не поворухнула, заявивши, що це "зовсім інша історія". Після такої зради в Єревані зрозуміли справжню ціну кремлівським обіцянкам і розпочали вихід з цієї паперової структури. ОДКБ показала свою повну безпорадність, як і всі інші створені Росією інституції.

При цьому Путін досі мріє про нову "Ялту" – переділ світу на трьох між США, Китаєм та Росією. Порівнювати економічно й військово Росію з Китаєм чи США – це абсолютна фантазія. Пекін давно сприймає Путіна як васала, якому немає куди тікати з цього човна. Сі Цзіньпін тихо експлуатує російські ресурси та жорстко забороняє Кремлю навіть заїкатися про ядерну зброю. Вся ядерна риторика Путіна – це звичайний блеф і шантаж.

Бюджет вічної війни: Путін закладає всі гроші Росії на вторгнення

Попри тотальний острах за власну шкуру та ганьбу на міжнародній арені, Путін готує свою країну до тривалої агонії. Задумана як переможний триденний бліцкриг і розтягнута на довший час, ніж Велика Вітчизняна війна, так звана "спеціальна військова операція" Володимира Путіна в Україні може увійти до переліку найдорожчих війн 21 століття. Диктатор готовий пустити під ніж усе майбутнє Росії, аби лише продовжувати агресію.

У бюджеті 2027 року на армію та закупівлю зброї Кремль запланував 35% усіх видатків – це більше, ніж витрачав Радянський Союз в останні роки перед розпадом. 17,147 трильйона рублів на рік (на третину більше, ніж закладено в бюджет 2026 року) стануть новим рекордом за час вторгнення, яке принесло країні більше втрат, ніж усі війни разом узяті після Другої світової.

За перші п'ять років бойових дій Кремль уже витратив на армію та закупівлю зброї 58,3 трильйона рублів, або 692 мільярди доларів, згідно з підрахунками Яніса Клюге з німецького Інституту проблем міжнародної безпеки. Перший рік війни коштував платникам податків 6,818 трильйона рублів, другий – 9,835 трильйона; у 2024 році фактичні видатки зросли ще в 1,5 раза – до 14,336 трильйона рублів, у 2025 – до 16,687 трильйона. За першу половину 2026 року бюджет витратив на війну 10,687 трильйона рублів, або майже половину всіх видатків.

У 2028 році сукупні військові витрати, згідно з проєктом бюджету, сягнуть 75,5 трильйона рублів, або 907 мільярдів доларів, і перевищать обсяг золотовалютних резервів Центрального банку Росії (742,7 мільярда). А у 2029 році можуть зрости до 92,1 трильйона рублів, або 1,1 трильйона доларів за поточним офіційним курсом Центробанку.

Путін остаточно перетворив Росію на державу-банкрута. Поки диктатор тремтить від страху в оточенні вертольотів та розігрує комедії на збанкрутілих навчаннях ОДКБ, він одночасно спалює всі ресурси у вогні війни. І цей фінансовий маразм неминуче призведе агресора до тотального краху.