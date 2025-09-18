В период с января по август 2025 года налогоплательщики в Украине направили на поддержку армии 103,3 миллиарда гривен. Речь идет об уплате военного сбора.

Как украинцы платят налоги?

Сумма в этом году получилась значительно больше прошлой, передает 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу.

У налоговой рассказали: по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, это больше в 4 раза или есть на 75,2 миллиарда гривен.

Наибольшие суммы уплатили такие регионы:

Киев – 33,5 миллиарда гривен; Днепропетровская область – 11,7 миллиарда гривен; Львовская область – 8 миллиардов гривен; Харьковская область – 6,5 миллиардов гривен.

Рост суммы поступлений обусловлен двумя факторами. Первым является повышение ставки военного сбора до 5 % (это решение вступило в силу с 1 декабря 2024 года). Вторым – добросовестной и своевременной уплатой сбора налогоплательщиками в Украине.

Кто может не уплачивать военный сбор? Самозанятые лица, которые были мобилизованы или подписали контракт на военную службу, освобождаются от уплаты военного сбора на время службы. Это предусматривает украинское законодательство. Освобождение в частности применяется автоматически на основании данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (даты мобилизации, заключения контракта, демобилизации) с первого числа месяца мобилизации или заключения контракта, но не ранее 24 февраля 2022 года.

Напомним! Военный сбор уплачивают все категории налогоплательщиков. ФЛП первой, второй и четвертой групп – 10 % от минимальной зарплаты, которая установлена на 1 января отчетного года. Плательщики единого налога третьей группы – 1 % от полученного дохода ежеквартально.

Что известно об освобождении от налогов?