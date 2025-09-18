В четыре раза больше, чем в прошлом году: украинцы уплатили большую сумму военного сбора
- С января по август 2025 года украинцы уплатили 103,3 миллиарда гривен военного сбора.
- Это в 4 раза больше, чем в прошлом году.
В период с января по август 2025 года налогоплательщики в Украине направили на поддержку армии 103,3 миллиарда гривен. Речь идет об уплате военного сбора.
Как украинцы платят налоги?
Сумма в этом году получилась значительно больше прошлой, передает 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу.
У налоговой рассказали: по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, это больше в 4 раза или есть на 75,2 миллиарда гривен.
Наибольшие суммы уплатили такие регионы:
- Киев – 33,5 миллиарда гривен;
- Днепропетровская область – 11,7 миллиарда гривен;
- Львовская область – 8 миллиардов гривен;
- Харьковская область – 6,5 миллиардов гривен.
Рост суммы поступлений обусловлен двумя факторами. Первым является повышение ставки военного сбора до 5 % (это решение вступило в силу с 1 декабря 2024 года). Вторым – добросовестной и своевременной уплатой сбора налогоплательщиками в Украине.
Кто может не уплачивать военный сбор?
Самозанятые лица, которые были мобилизованы или подписали контракт на военную службу, освобождаются от уплаты военного сбора на время службы. Это предусматривает украинское законодательство. Освобождение в частности применяется автоматически на основании данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (даты мобилизации, заключения контракта, демобилизации) с первого числа месяца мобилизации или заключения контракта, но не ранее 24 февраля 2022 года.
Напомним! Военный сбор уплачивают все категории налогоплательщиков. ФЛП первой, второй и четвертой групп – 10 % от минимальной зарплаты, которая установлена на 1 января отчетного года. Плательщики единого налога третьей группы – 1 % от полученного дохода ежеквартально.
Что известно об освобождении от налогов?
В Украине с 2022 года 7 214 налогоплательщиков освобождены от выполнения налоговых обязательств. Из них 2 913 плательщиков получили такое освобождение в 2025 году.
Наибольшее количество украинцев, получивших освобождение от уплаты налогов, сейчас находится на учете в Киеве – 1 645 человек. Среди лидеров на прифронтовых территориях: Николаевская (826), Запорожская (516) и Харьковская области (271).