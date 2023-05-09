Стимулирующий пакет: какие изменения ждут военные зарплаты

В Раде предлагается пересмотреть порядок начисления средств для защитников. Следовательно, размер выплат военным могут скорректировать, а некоторым еще и добавить денежные вознаграждения.

В парламенте разрабатывают новый стимулирующий пакет по денежному обеспечению военных. Следовательно, в соответствии с поправками изменится механизм начисления средств и выплат для некоторых военных.

Читайте также Что нужно, чтобы выйти военному на пенсию в военное время

Что предполагает "стимулирующий пакет"

Как сообщают в Верховной Раде, поправки будут касаться:

повышение уровня заработной платы лицам, призванным на срочную военную службу (не ниже уровня минимальной заработной платы);

увеличение размера стипендий курсантам высших военных учреждений и учебных заведений, имеющих военные учебные подразделения (не ниже уровня стипендий гражданских вузов);

повышение уровня денежного довольствия инструкторов;

унификации оплаты труда военнослужащих всех структур сил обороны и безопасности в контексте введения единого стандарта (порядка) денежного довольствия;

выплаты дополнительного вознаграждения, в частности, создание законодательных оснований стимулирующих выплат для проведения наступления.

Доплаты в 30 тысяч: что будет с ними

В феврале 2023 года военным в тылу отменили доплаты в размере 30 тысяч гривен. Однако уже в апреле было принято решение о возврате этих средств. Но вернуть их оказалось не так просто, как казалось, для этого ведь в стране нет ресурсов. Сейчас до сих пор продолжаются дискуссии по решению этого вопроса.

Напоминаем, что даже высшее украинское командование призвало отложить возврат доплат.

На правах анонимности источник 24 Каналу в парламенте заявило, что для того чтобы вернуть доплаты всем военным Украине понадобятся дополнительные 170 миллиардов гривен в год. Это немалые средства, которых в бюджете нет.

Их можно перераспределить только по другим статьям военного бюджета. То есть, например, купить меньше снарядов, но заплатить доплаты тем, кто в тылу (потому что выплаты для тех, кто на фронте или в боевом распоряжении остались без изменений),

– объясняет собеседник.

Как объясняет юрист Андрей Шабельников, источником финансирования выплат могут стать: