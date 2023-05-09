Стимулирующий пакет: какие изменения ждут военные зарплаты
Источник:Верховная Рада
В Раде предлагается пересмотреть порядок начисления средств для защитников. Следовательно, размер выплат военным могут скорректировать, а некоторым еще и добавить денежные вознаграждения.
В парламенте разрабатывают новый стимулирующий пакет по денежному обеспечению военных. Следовательно, в соответствии с поправками изменится механизм начисления средств и выплат для некоторых военных.
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Что предполагает "стимулирующий пакет"
Как сообщают в Верховной Раде, поправки будут касаться:
- повышение уровня заработной платы лицам, призванным на срочную военную службу (не ниже уровня минимальной заработной платы);
- увеличение размера стипендий курсантам высших военных учреждений и учебных заведений, имеющих военные учебные подразделения (не ниже уровня стипендий гражданских вузов);
- повышение уровня денежного довольствия инструкторов;
- унификации оплаты труда военнослужащих всех структур сил обороны и безопасности в контексте введения единого стандарта (порядка) денежного довольствия;
- выплаты дополнительного вознаграждения, в частности, создание законодательных оснований стимулирующих выплат для проведения наступления.
Доплаты в 30 тысяч: что будет с ними
В феврале 2023 года военным в тылу отменили доплаты в размере 30 тысяч гривен. Однако уже в апреле было принято решение о возврате этих средств. Но вернуть их оказалось не так просто, как казалось, для этого ведь в стране нет ресурсов. Сейчас до сих пор продолжаются дискуссии по решению этого вопроса.
На правах анонимности источник 24 Каналу в парламенте заявило, что для того чтобы вернуть доплаты всем военным Украине понадобятся дополнительные 170 миллиардов гривен в год. Это немалые средства, которых в бюджете нет.
Их можно перераспределить только по другим статьям военного бюджета. То есть, например, купить меньше снарядов, но заплатить доплаты тем, кто в тылу (потому что выплаты для тех, кто на фронте или в боевом распоряжении остались без изменений),
– объясняет собеседник.
Как объясняет юрист Андрей Шабельников, источником финансирования выплат могут стать:
- налоги, а, в том числе увеличение их размера для населения. Но такой сценарий, скорее всего, не понравился бы населению.
- Кроме того, вероятна помощь от зарубежных партнеров, получение кредитов. Но не стоит забывать, что и они не могут направляться сугубо на доплаты военнослужащим и неисчерпаемы.
- Возврат доплат военнослужащим предусматривается за счет сокращения заработных плат госслужащим.