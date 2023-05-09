У парламенті розробляють новий стимулювальний пакет щодо грошового забезпечення військових. Відтак відповідно до поправок зміниться механізм нарахування коштів та виплат для деяких військових.

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Що передбачає "стимулювальний пакет"

Як повідомляють у Верховній Раді, поправки стосуватимуться:

підвищення рівня заробітної плати особам, призваним на строкову військову службу (не нижче рівня мінімальної заробітної плати);

збільшення розміру стипендій курсантам вищих військових закладів та закладів освіти, які мають військові навчальні підрозділи (не нижче рівня стипендій цивільних вишів);

підвищення рівня грошового забезпечення інструкторів;

уніфікації оплати праці військовослужбовців усіх структур сил оборони й безпеки в контексті запровадження єдиного стандарту (порядку) грошового забезпечення;

виплати додаткової винагороди, зокрема, створення законодавчих підстав для стимулюючих виплат для проведення наступу.

Доплати у 30 тисяч: що буде з ними

У лютому 2023 року військовим в тилу скасували доплати у розмірі 30 тисяч гривень. Однак вже у квітні було прийнято рішення про повернення цих коштів. Та повернути їх виявилося не так просто, як здавалося, адже для цього в країні немає ресурсів. Зараз досі тривають дискусії щодо розв'язання цього питання.

Нагадуємо, що навіть вище українське командування закликало відкласти повернення доплат.

На правах анонімності джерело 24 Каналу у парламенті заявило, що для того, щоб повернути доплати усім військовим Україні знадобляться додаткові 170 мільярдів гривень на рік. Це чималі кошти, яких у бюджеті немає.

Їх можна перерозподілити лише з інших статей військового бюджету. Тобто, наприклад, купити менше снарядів, але заплатити доплати тим, хто в тилу (тому, що виплати для тих, хто на фронті або в бойовому розпорядженні залишились без змін),

– пояснює співрозмовник.

Як пояснює юрист Андрій Шабельніков, джерелом фінансування виплат можуть стати: