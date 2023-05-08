Як військовим вийти на пенсію у воєнний час

Директорка Департаменту пенсійного забезпечення ПФУ Олена Охріменко пояснила, що умови виходу на пенсію для військових не змінилися у зв'язку з війною. Вона додала, що акцент варто зробити на подачі документів.

До теми Військова пенсія: хто має право та на які суми можна розраховувати

Це насамперед особливості звернення за такими пенсіями. Комплект документів для призначення "військової" пенсії завжди готує уповноважений орган силового міністерства або відомства. Для військовослужбовців Міноборони – це територіальні центри комплектування та соціальної підтримки – колишні військомати. Тому за призначенням "військової" пенсії варто звертатись саме до уповноважених органів. Пакет документів буде передано ними до ПФУ,

– розповіла Охріменко.

Тобто, як і раніше, головною умовою виходу на "військовий відпочинок" є звільнення з військової служби. Також варто зауважити, що є три види такої пенсії.

Пенсії за віком. Її назначають, якщо військовий має після 1 жовтня 2020 року 25 календарних років вислуги перед державою. Вона складається з певних відсотків від грошового забезпечення й не може бути нижчою 3 854 гривень.

Її назначають, якщо військовий має після 1 жовтня 2020 року 25 календарних років вислуги перед державою. Вона складається з певних відсотків від грошового забезпечення й не може бути нижчою 3 854 гривень. Пенсії за інвалідністю. Термін на який призначаються такі виплати встановлює медико-соціальна експертиза. В цьому випадку все залежить від обставин отримання інвалідності та причетності до воєнних дій.

Нагадаємо! Особи, які отримали інвалідність внаслідок війни мають такі виплати: І група не може отримати менше ніж 650% прожиткового мінімуму (13 604,5 гривні); II група – 525% (10 988,25 гривні), III група – 360% (7 534,8 гривні).

Пенсія за втратою годувальника. Її виплачують непрацездатним членам сім'ї загиблого, які були на його утриманні. Розмір виплат визначається у відсотках його грошового забезпечення і залежить від причини смерті.

Скільки військових пенсіонерів в Україні

Станом на 1 квітня 2023 року, в Україні майже 556 тисяч військових пенсіонерів. Серед них:

374 тисячі отримують пенсію за вислугою років;

близько 56 тисяч – по інвалідності;

понад 126 тисяч – у зв’язку з втратою годувальника.

Військовим з інвалідністю виплатять одноразову грошову допомогу

Військові, які отримали інвалідність й це засвідчила медико-соціальна експертиза, мають право на одноразову грошову допомогу.

Розмір виплат залежить від групи інвалідності, обставин її набуття та статусу військового.

Щоб отримати гроші потрібно звернутися до Комісії Міністерства оборони України з розгляду питань, пов’язаних із призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум. Також подати заяву на призначення ОГД та завірену копію довідки до акта огляду МСЕК.

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