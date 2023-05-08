Как военным выйти на пенсию в военное время

Директор Департамента пенсионного обеспечения ПФУ Елена Охрименко объяснила, что условия выхода на пенсию для военных не изменились в связи с войной. Она добавила, что акцент следует сделать на подаче документов.

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Это, прежде всего, особенности обращения за такими пенсиями. Комплект документов для назначения военной пенсии всегда готовит уполномоченный орган силового министерства или ведомства. Для военнослужащих Минобороны – это территориальные центры комплектования и социальной поддержки – бывшие военнослужащие. Поэтому за назначением "военной" пенсии следует обращаться именно к уполномоченным органам. Пакет документов будет передан ими в ПФУ,

– рассказала Охрименко.

То есть по-прежнему главным условием выхода на "военный отдых" является увольнение с военной службы. Также следует отметить, что есть три вида такой пенсии.

Пенсии по возрасту. Ее назначают, если военный имеет после 1 октября 2020 25 календарных лет выслуги перед государством. Она состоит из определенных процентов от денежного довольствия и не может быть ниже 3 854 гривен.

Ее назначают, если военный имеет после 1 октября 2020 25 календарных лет выслуги перед государством. Она состоит из определенных процентов от денежного довольствия и не может быть ниже 3 854 гривен. Пенсии по инвалидности. Срок, на который назначаются такие выплаты, устанавливает медико-социальная экспертиза. В этом случае все зависит от обстоятельств получения инвалидности и причастности к военным действиям.

Напомним! Лица, получившие инвалидность в результате войны, имеют следующие выплаты: I группа не может получить менее 650% прожиточного минимума (13 604,5 гривны); II группа – 525% (10 988,25 грн), III группа – 360% (7 534,8 грн).

Пенсия по утрате кормильца. Ее выплачивают нетрудоспособным членам семьи погибшего, находившимся на его иждивении. Размер выплат определяется в процентах к его денежному обеспечению и зависит от причины смерти.

Сколько военных пенсионеров в Украине

По состоянию на 1 апреля 2023 года в Украине почти 556 тысяч военных пенсионеров. Среди них:

374 тысячи получают пенсию по выслуге лет;

около 56 тысяч – по инвалидности;

более 126 тысяч – в связи с потерей кормильца.

Военным с инвалидностью выплатят единовременную денежную помощь

Военные, получившие инвалидность, и это показала медико-социальная экспертиза, имеют право на единовременную денежную помощь.

Размер выплат зависит от группы инвалидности, обстоятельств ее приобретения и статуса военного.

Чтобы получить деньги, нужно обратиться в Комиссию Министерства обороны Украины по рассмотрению вопросов, связанных с назначением и выплатой единовременного денежного пособия и компенсационных сумм. Также подать заявление на назначение ОХД и заверенную копию справки в акт осмотра МСЭК.

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