Уже чувствуют экономические последствия: по кому больше всего ударит война на Ближнем Востоке

Европа уже чувствует экономические последствия боевых действий в Иране. Об этом в частности сообщила руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как на Европу влияет война на Ближнем Востоке?

Поскольку стоимость нефти выросла до цены более 100 долларов за баррель, иностранные лидеры начинают говорить о волновых экономических последствиях войны, о чем пишет The Guardian.

Урсула фон дер Ляйен Глава Еврокомиссии Мы сейчас наблюдаем региональный конфликт с непредсказуемыми последствиями. И этот эффект распространения уже является реальностью сегодня.

Она добавила, что европейские граждане "оказались под перекрестным огнем".

В частности фон дер Ляйен заявила, что народ Ирана "заслуживает свободу, достоинство и право самостоятельно определять свое будущее".

Говоря о войне с Ираном, премьер-министр Великобритании Кир Стармер признал, что чем дольше продлится конфликт, тем больше будет вероятное влияние на экономику страны.

Он отметил, что задача правительства сейчас – это действовать на опережение, смотреть вперед и работать вместе с другими.

Но важно признать, что такая работа необходима, потому что люди будут чувствовать – и вы, думаю, это тоже почувствуете – что чем дольше это продолжается, тем больше становится вероятность влияния на нашу экономику, а также на жизнь и благосостояние каждой семьи и каждого бизнеса,

– сказал Стармер.

Обратите внимание! FT пишет, что Еврозона и Великобритания увидят рост прогнозируемой инфляции более чем на полпункта. А скачок цен на энергоносители оставит наибольший след в Италии.

Что еще происходит на фоне событий на Ближнем Востоке?