Впервые в истории: Moody's понизило кредитный рейтинг Израиля

Международное рейтинговое агентство Moody's снизило кредитный рейтинг Израиля с A1 до А2. Такое произошло впервые в истории.

Почему так произошло

Moody's понизило рейтинги эмитента правительства Израиля в иностранной и национальной валютах до A2 с A1. Это произошло впервые за историю Израиля.

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Одной из главных причин снижения оценки является военный конфликт с ХАМАСом. Из-за него существенно повышаются политические риски для страны, а также ослабляются его исполнительные и законодательные институты и его фискальная прочность.

Также в Moody's указали, что несмотря на вероятные договоренности о приостановлении или ослаблении конфликта, Израиль не имеет долгосрочного плана, который бы полностью восстановил и укрепил безопасность страны.

Польше прогнозируют рост ВВП

Заместитель госсекретаря Министерства внутренней политики и администрации РП Мацей Дущик сообщил, что сейчас в стране зарегистрировано более 750 тысяч украинцев, а это 70% от общего количества иностранцев.

В первый период наблюдались значительные расходы военных беженцев, которые привезли с собой наличные, и тогда наблюдался рост, который оценивается в 0,5% ВВП. Сегодня же, если смотреть в перспективе нескольких лет, на сколько процентов примерно вырастет ВВП, то наиболее вероятная оценка – рост ВВП в течение пяти лет на 1,2 – 2%,

– объяснил политик.

Дущик заявил, что в Польше больше всего трудоустроенных украинцев не только в Европе, но и в Организации экономического сотрудничества и развития.