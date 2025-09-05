Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ВВП Польши достиг 1 триллиона долларов. Это наводит на мысль о том, что Россия украла у Украины целое десятилетие.

Как война против России повлияла на ВВП Украины?

Такое заявление сделала народный депутат Росколана Пидласа, пишет 24 Канал со ссылкой на соцсети нардепа.

Когда Дональд Туск заявил, что ВВП Польши достиг 1 триллиона долларов, я подумала об одном – как Россия украла у нас более 10 лет роста,

– написала Пидласа.

В частности она посоветовала посмотреть на такие цифры:

2013 – 190,5 миллиардов долларов; 2014 – Россия аннексировала Крым, вторглась на Донбасс; 2015 – 91 миллиардов долларов (то есть произошел обвал).

Кроме того, Украина имела подобную ситуацию дважды:

2021 – 199,7 миллиардов долларов (страна наконец восстановилась); 2022 – Россия начала полномасштабную войну.

В 2024 – 190,7 миллиардов долларов ВВП. Как объяснила Роксолана Пидласа, Украина вернулась туда, откуда начала.