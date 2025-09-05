Вернулись туда, откуда начинали: Россия украла у Украины десять лет роста
- Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ВВП Польши достиг 1 триллиона долларов.
- Народный депутат Роксолана Пидласа отметила, что война с Россией лишила Украину более 10 лет экономического роста, и это четко прослеживается через ВВП Украины.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ВВП Польши достиг 1 триллиона долларов. Это наводит на мысль о том, что Россия украла у Украины целое десятилетие.
Как война против России повлияла на ВВП Украины?
Такое заявление сделала народный депутат Росколана Пидласа, пишет 24 Канал со ссылкой на соцсети нардепа.
Читайте также Алкогольные изделия и ВВП: сколько приносит украинская водка экономике государства
Когда Дональд Туск заявил, что ВВП Польши достиг 1 триллиона долларов, я подумала об одном – как Россия украла у нас более 10 лет роста,
– написала Пидласа.
В частности она посоветовала посмотреть на такие цифры:
- 2013 – 190,5 миллиардов долларов;
- 2014 – Россия аннексировала Крым, вторглась на Донбасс;
- 2015 – 91 миллиардов долларов (то есть произошел обвал).
Кроме того, Украина имела подобную ситуацию дважды:
- 2021 – 199,7 миллиардов долларов (страна наконец восстановилась);
- 2022 – Россия начала полномасштабную войну.
В 2024 – 190,7 миллиардов долларов ВВП. Как объяснила Роксолана Пидласа, Украина вернулась туда, откуда начала.
-
2013 – 518 миллиардов долларов;
-
2024 – 914 миллиардов долларов.
Обратите внимание! Заметный четкий рост в 1,8 раза за 11 лет.