Укр Рус
Экономика Новости экономики Повернулися туди, звідки починали: Росія вкрала в України десять років зростання
5 сентября, 11:23
2

Вернулись туда, откуда начинали: Россия украла у Украины десять лет роста

Валерия Моргун
Основні тези
  • Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ВВП Польши достиг 1 триллиона долларов.
  • Народный депутат Роксолана Пидласа отметила, что война с Россией лишила Украину более 10 лет экономического роста, и это четко прослеживается через ВВП Украины.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ВВП Польши достиг 1 триллиона долларов. Это наводит на мысль о том, что Россия украла у Украины целое десятилетие.

Как война против России повлияла на ВВП Украины?

Такое заявление сделала народный депутат Росколана Пидласа, пишет 24 Канал со ссылкой на соцсети нардепа.

Читайте также Алкогольные изделия и ВВП: сколько приносит украинская водка экономике государства

Когда Дональд Туск заявил, что ВВП Польши достиг 1 триллиона долларов, я подумала об одном – как Россия украла у нас более 10 лет роста,
– написала Пидласа.

В частности она посоветовала посмотреть на такие цифры:

  1. 2013 – 190,5 миллиардов долларов;
  2. 2014 – Россия аннексировала Крым, вторглась на Донбасс;
  3. 2015 – 91 миллиардов долларов (то есть произошел обвал).

Кроме того, Украина имела подобную ситуацию дважды:

  1. 2021 – 199,7 миллиардов долларов (страна наконец восстановилась);
  2. 2022 – Россия начала полномасштабную войну.

В 2024 – 190,7 миллиардов долларов ВВП. Как объяснила Роксолана Пидласа, Украина вернулась туда, откуда начала.

При этом ВВП Польши составляет:
  1. 2013 – 518 миллиардов долларов;
  2. 2024 – 914 миллиардов долларов.

Обратите внимание! Заметный четкий рост в 1,8 раза за 11 лет.

  