Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ВВП Польщі сягнув 1 трильйон доларів. Це наводить на думку про те, що Росія вкрала в України ціле десятиліття.

Як війна проти Росії вплинула на ВВП України?

Таку заяву зробила народна депутатка Росколана Підласа, пише 24 Канал з посиланням на соцмережі нардепки.

Читайте також Алкогольні вироби та ВВП: скільки приносить українська горілка економіці держави

Коли Дональд Туск заявив, що ВВП Польщі сягнув 1 трильйон доларів, я подумала про одне – як Росія вкрала в нас більше ніж 10 років зростання,

– написала Підласа.

Зокрема вона порадила подивитися на такі цифри:

2013 – 190,5 мільярдів доларів; 2014 – Росія анексувала Крим, вторглася на Донбас; 2015 – 91 мільярдів доларів (тобто відбувся обвал).

Крім того, Україна мала подібну ситуацію двічі:

2021 – 199,7 мільярда доларів (країна нарешті відновилась); 2022 – Росія розпочала повномасштабну війну.

У 2024 – 190,7 мільярда доларів ВВП. Як пояснила Роксолана Підласа, Україна повернулася туди, звідки почала.