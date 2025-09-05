Повернулися туди, звідки починали: Росія вкрала в України десять років зростання
- Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ВВП Польщі досяг 1 трильйона доларів.
- Народна депутатка Роксолана Підласа зазначила, що війна з Росією позбавила Україну понад 10 років економічного зростання, і це чітко прослідковується через ВВП України.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ВВП Польщі сягнув 1 трильйон доларів. Це наводить на думку про те, що Росія вкрала в України ціле десятиліття.
Як війна проти Росії вплинула на ВВП України?
Таку заяву зробила народна депутатка Росколана Підласа, пише 24 Канал з посиланням на соцмережі нардепки.
Коли Дональд Туск заявив, що ВВП Польщі сягнув 1 трильйон доларів, я подумала про одне – як Росія вкрала в нас більше ніж 10 років зростання,
– написала Підласа.
Зокрема вона порадила подивитися на такі цифри:
- 2013 – 190,5 мільярдів доларів;
- 2014 – Росія анексувала Крим, вторглася на Донбас;
- 2015 – 91 мільярдів доларів (тобто відбувся обвал).
Крім того, Україна мала подібну ситуацію двічі:
- 2021 – 199,7 мільярда доларів (країна нарешті відновилась);
- 2022 – Росія розпочала повномасштабну війну.
У 2024 – 190,7 мільярда доларів ВВП. Як пояснила Роксолана Підласа, Україна повернулася туди, звідки почала.
2013 – 518 мільярдів доларів;
2024 – 914 мільярдів доларів.
Зверніть увагу! Помітне чітке зростання в 1,8 раза за 11 років.
Яка ситуація щодо ВВП очікується в Україні?
- Українська економіка може втрачати до 7,8% ВВП щороку, якщо навіть частина мігрантів не повернеться додому.
- Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко прогнозує зростання валового внутрішнього продукту у 2025 році. Згідно з її слів, ВВП становитиме не менше 3%.