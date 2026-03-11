Самая большая угроза со времен пандемии: из-за войны в Иране в дефиците критическое сырье

Судоходство через Ормузский пролив почти полностью остановилось из-за военных действий. Это фактически перекрыло поставки серы, которая является побочным продуктом переработки нефти и газа.

Почему поставки серы важны?

И хотя серу считают нишевым товаром, она критически важна для многих отраслей – от удобрений и химикатов до компьютерных чипов и металлургии, пишет Financial Times.

Нарушение работы этого ключевого морского маршрута уже вызывает волны проблем в различных отраслях. Цепи поставки, которые и без того были напряженными, сталкиваются с наибольшей угрозой со времен пандемии Covid-19,

– предупреждают аналитики.

Сейчас по меньшей мере 44 тысячи компаний уже имели задержки или сбои в поставках серы, свидетельствуют данные аналитической группы Dun & Bradstreet. Больше всего пострадал бизнес в Китае и Индии.

Как растут цены на серу?

Из-за проблем с поставками цены на серу взлетели. В Китае, который остается крупнейшим потребителем этого сырья в мире, стоимость серы с начала войны в Иране выросла на 15% – до рекордных 4 650 юаней (около 672 долларов) за тонну,

Специалисты говорят, что скачок цен еще раз подтвердил хрупкость цепей поставок серы. Ведь 45% ее мирового экспорта завязаны на Персидский залив, по оценкам аналитической группы CRU.

И хотя некоторые НПЗ за пределами Ближнего Востока имеют серу на продажу, они не могут ее транспортировать.

На данный момент ситуация ужасная. На прошлой неделе мы не смогли закрыть ни одной сделки. Судовладельцы не уверены, смогут ли они получить необходимое топливо, поэтому забронировать суда для перевозки грузов, включая серу, просто невозможно. Никто не знает, что делать,

– говорит гендиректор London Commodity Brokers Клайв Мюррей.

Какие отрасли страдают больше всего?

Проблемы с поставками критического сырья через Персидский залив испытывают разные отрасли.

Производство чипов

Крупнейшие мировые производители чипов зависят от ряда химикатов, проходящих через пролив. Например, в для изготовления микросхем используется серная кислота для очистки кремниевых пластин.

Кроме того, отрасль нуждается в гелии, который широко производится в странах Персидского залива и применяется для охлаждения во время производства.

Производство удобрений

Крупнейшим потребителем серы является отрасль производства удобрений. Ведь на нее приходится около 60% мирового спроса. Если дефицит продлится, это может усилить риски нехватки продовольствия в мире и дальнейшего роста цен на еду.

Металлургия

Серную кислоту широко используют в процессе выщелачивания. Это технология, которая позволяет добывать металлы, в частности медь, никель и уран. Аналитики уверены, что сначала дефицит сильнее всего ударит по производителям удобрений, но впоследствии проблемы почувствуют и металлургические компании.

Какова ситуация в Ормузском проливе?