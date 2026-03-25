Пока весь мир в шоке: Китай зарабатывает миллиарды на войне в Иране

Не все страны в мире страдают от войны в Иране, всколыхнувшей энергетические рынки. Акции китайских компаний, которые занимаются переработкой угля в химикаты, выросли на целых 30% с начала конфликта.

Почему Китай выигрывает на войне в Иране?

Китай получает огромные прибыли благодаря способности превращать собственный уголь в нефтепродукты и другие химические вещества, не полагаясь на поставки через Ормузский пролив, пишет Reuters.

Скачок цен на нефть из-за блокирования Ормуза Ираном стал выигрышем для угольно-химического сектора Китая.

Дело в том, что он использует технологию, которая практически не распространена за пределами страны. В то же время она позволяет превращать уголь в нефть, газ и множество химической продукции – от пластиковых пакетов до тканей.

Так что пока нефтехимические компании в других странах мира страдают от роста стоимости нефти, цены на китайский уголь, наоборот, упали. А перебои с поставками в Персидском заливе повышают цены на химикаты, нефть и газ, которые производит этот сектор страны.

В итоге компании Китая получают огромные прибыли:

Акции Ningxia Baofeng Energy, которая ежегодно производит миллионы тонн нефтехимии из угля, выросли примерно на 30% от 28 февраля, когда начались атаки на Иран.

Компания крупнейшего производителя угля в Китае Shenhua Energy подорожала за это время на 15%.

Высокие цены на нефть резко повысили расходы для производителей химии на нефтяной основе. Вместе с ограничениями поставок на Ближнем Востоке это делает преимущество химии на основе угля все более очевидным и стимулирует стабильный рост спроса,

– говорят аналитики Guolian Minsheng Securities.

Обратите внимание! В то же время традиционные нефтеперерабатывающие компании Китая понесли потери. Акции Rongsheng Petrochemical упали примерно на 27% с начала войны в Иране, а Hengli Petrochemical и Wanhua Chemical потеряли 21% и 17% соответственно.

Как растут цены на уголь в мире?

Между тем в мире цены на уголь после начала войны в Иране выросли, в отличие от Китая, пишет Bloomberg.

Так, в понедельник, 9 марта, стоимость угля подскочила сразу на целых 9,3% – до 150 долларов.

Это объясняется несколькими факторами:

Цены на нефть подскочили, поскольку производители в Персидском заливе сократили добычу сырья.

А беспилотные атаки Ирана остановили крупнейший в мире экспортный комплекс по производству сжиженного природного газа в Катаре, который обеспечивает около 20% мировых поставок.

Поэтому покупатели по миру вынуждены искать альтернативу привычным энергоносителям, что и подтолкнуло цены на уголь вверх.

