Становится очевидно, что Россия выигрывает от обострения на Ближнем Востоке, особенно из-за роста цен на нефть. При этом состояние российской экономики остается очень тяжелым, но теперь появился шанс покрыть дефицит бюджета.

Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что сейчас в России может работать только военно-промышленный комплекс. Но даже он находится под "зонтиком" прямых государственных заказов.

Куда Россия может использовать деньги от продажи нефти?

Гражданский бизнес России угнетен в частности из-за большого количества китайских товаров, которые заходят на рынок без каких-либо ограничений. Еще одна серьезная проблема заключается в том, что высокий уровень учетной ставки делает промышленное кредитование невозможным.

На главу Центрального банка России всегда давили, чтобы она снижала учетную ставку. Сейчас ее убедили это сделать под давлением больших доходов, которые теоретически придут из-за войны на Ближнем Востоке,

– объяснил экономист.

Именно эти доходы должны уменьшить огромные финансовые проблемы в российской экономике, которые накопились за долгое время. Более того, с 2022 года единственным источником покрытия дефицита бюджета России был Фонд национального благосостояния. По состоянию на начало 2026 года его запасы полностью исчерпали.

"Осталось немного юаней и немало акций "Сбербанка", сути – это "мусорные бумаги". Но в соответствии с российским законодательством, если цена на нефть на мировом рынке выше, чем 59 долларов за баррель, то избыток средств начинает поступать в Фонд", - рассказал Олег Пендзин.

Как это повлияет на переговоры?

Итак, высокая цена на нефть, которая сегодня сформировалась, дает россиянам возможность активно наполнять Фонд национального благосостояния с которого они дальше будут перекрывать дефицит бюджета. Это может облегчить поиски финансовых источников, которые в результате ускоряют инфляцию.

На фоне новых потенциальных поступлений, которых так ждут в России, страна немного ослабляет учетную ставку. Украинцам нужно понимать, что если война на Ближнем Востоке продлится долго, то это действительно поможет российской экономике. Надежды, что Владимир Путин будет вынужден сесть за стол переговоров из-за экономического обвала внутри России – не оправдаются.

Интересно! Политолог Игорь Рейтерович считает, что Европа имеет шанс убедить Трампа надавить на Россию. Понятно, что лидер США нуждается в поддержке европейских стран в войне с Ираном, разблокировании Ормузского залива. Европейцы могут попросить взамен урегулирования ситуации в Украине.

