Конфликт на Ближнем Востоке угрожает мировой экономике, – МВФ

Несмотря на войны и геополитические кризисы, мировая экономика продолжает расти и демонстрировать устойчивость. Однако по мнению МВФ, конфликт на Ближнем Востоке будет иметь достаточно серьезные последствия.

Прогнозы МВФ

Главный исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева на Всемирном правительственном саммите в Дубае сказала, что конфликт в Израиле будет иметь более широкое значение.

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Эта чрезвычайная неопределенность усиливает проблемы для экономик, которые все еще восстанавливаются после предыдущих потрясений. Дальнейшее расширение конфликта усилит экономический ущерб,

– сказала Георгиева.

Также МВФ снизил свой экономический прогноз по Ближнему Востоку и Северной Африке с 3,4% до 2,9%. Также Фонд назвал крайне неопределенными перспективы региона из-за большого количества рисков.

К указанным рискам относятся угроза эскалации конфликта на другие страны вблизи Газы и дальнейшие перебои в торговле из-за атак на суда в Красном море.

Moody's понизило кредитный рейтинг Израиля

Moody's понизило рейтинги эмитента правительства Израиля в иностранной и национальной валютах с A1 до A2. Так произошло впервые в истории страны.

Одной из главных причин снижения оценки является военный конфликт с ХАМАС. Из-за него существенно повышаются политические риски для страны, а также ослабляются его исполнительные и законодательные институты и его фискальная прочность.