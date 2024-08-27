Вывести бизнес из тени: как будет работать новый принцип "воюй или работай"

В Украине планируют ввести принцип "Воюй или работай", который предусматривает комплекс мер для вывода рынка труда из тени. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время форума "Украина 2024. Независимость" 27 августа в Киеве.

Как будет работать новая реформа

Премьер подчеркнул, что сейчас существует критическая необходимость привлечения дополнительных средств в бюджет.

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Поэтому будет внедрен принцип "Воюй или работай", который предусматривает ряд мер для вывода рынка труда из тени.

По словам премьера, это важный шаг для увеличения количества рабочих мест, повышение средних зарплат в различных отраслях и наполнения бюджета.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины За два с половиной года нам удалось привлечь от партнеров почти 100 миллиардов долларов. Мы очень благодарны партнерам, это то, что дало нам возможность вовремя выполнять все социальные обязательства перед украинцами.

Среди прочего, предлагается увеличить внутренние заимствования, повысить ставки налога на доходы для банков, расширить базу для военного сбора и повысить ставки военного сбора в отдельных случаях.