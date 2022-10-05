В восьмом пакете санкций ЕС против России могут быть ограничены цены на нефть

Страны-члены ЕС достигли согласия по восьмому пакету санкций против России. Среди них вероятно ограничение цены на нефть.

ЕС согласовали новые санкции в отношении России

"Я приветствую сегодняшнее согласие государств-членов по восьмому пакету санкций. Мы действовали быстро и решительно. Мы никогда не примем ни фиктивные путинские референдумы, ни какую-либо аннексию Украины. Мы полны решимости продолжать заставлять Кремль платить", – написала президент европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

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Санкционные ограничения касательно нефти

Новые санкционные запреты в отношении России вступят в силу после публикации в официальном вестнике ЕС. Ограничения будут скорее всего касаться морской транспортировки российской нефти в третьи страны по ценам, превышающим верхнюю границу цены на нефть, и запрещена на связанные с этими услугами.

В преддверии издания The Wall Street Journal сообщало, что верхний предел цен на российскую нефть может быть утвержден в два этапа. В ЕС готовят проект закона, который необходим для двухэтапного введения лимита на стоимость нефти из России, однако его утверждение, вероятно, будет отложено до тех пор, пока все страны "Большой семерки" не будут готовы к введению согласованного лимита.

Вырастет ли цена нефти

Подробнее со всеми другими санкционными ограничениями в новом пакете можно ознакомиться здесь.

Существует обеспокоенность тем, что санкции ЕС приведут к росту цен на нефть. И это может усилить экономическую боль в странах, введших ограничения в отношении России. Эти риски поставили США и G7 в парадоксальное положение, пишет издание Reuters.

Пока мы сохраняем поток русской нефти, мы считаем это победой. Ценовой предел можно считать выпускным клапаном пакета санкций. Это превращает запрет с абсолютной в условную,

– сказал старший чиновник казначейства США Бен Гаррис.

Цена, которой будут ограничены продажи российской нефти, еще не определена. Но уже известно, что она будет достаточно высока.