Улучшение ситуации со светом: когда ждать отмены отключений

После российских атак, энергосистема Украины была сильно повреждена. Энергетики продолжают осуществлять ремонтные работы для скорейшего восстановления энергетических предприятий.

Когда станет меньше отключений

В эфире телемарафона исполняющий обязанности генерального директора АО "Украинские распределительные сети" Артем Мартынюк сообщил, что в конце следующей недели отключений может стать меньше. Этому будет способствовать окончание некоторых ремонтных работ.

Читайте также ВВП Украины в 2024 году вырос, однако риски для экономического роста остаются

Артем Мартынюк Исполняющий обязанности генерального директора АО "Украинские распределительные сети" Я надеюсь, что улучшение мы почувствуем уже в конце следующей недели. Ряд генерирующих мощностей должен выйти в это время из ремонта.

Мартынюк также добавил, что основным фактором, который имеет значительное влияние на энергосистему, является продолжение военных действий. Энергосистема Украины сильно ослаблена из-за недостаточного количества объектов генерации.

Если взять полностью маневровую генерацию, осталось только 2 атомных блока, которые на сегодня, требуют перезагрузки топлива для прохождения осенне-зимнего сезона 2024 – 2025,

– подчеркнул Мартынюк.