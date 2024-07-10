Как работают очереди

Потребителей каждой области разделили на 6 очередей. Распределение сделано так, чтобы в каждой группе потреблялось определенное количество мегаватт.

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В одну группу входят как бытовые потребители, так и бизнес. Сколько очередей действует одновременно определяется Диспетчерским центром Укрэнерго. На решение влияет то, какой именно дефицит ощущается в системе на текущий момент.

Потребление в областях отличается по объемам, поскольку зависит от объема потребления критической инфраструктуры, и количества промышленных предприятий, которые импортируют более 80% объема своего потребления,

– говорится в сообщении Укрэнерго.

То есть, продолжительность отключений и их количество регулируется в каждой области отдельно. Разберемся на примере:

для 1 очереди ограничения действуют 4 часа в течение суток;

2 очереди – 8 часов;

3 очереди – 12 часов;

4 очереди – более 12 часов.

Обратите внимание! Распределение нагрузки также контролируется облэнерго.