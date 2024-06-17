Зима будет непростой: ЕБРР предоставит дополнительные средства для восстановления энергосистемы Украины

Европейский банк реконструкции и развития рассматривает возможность расширения своей поддержки. Он стремится помочь Украине справиться с серьезной нехваткой электроэнергии в преддверии сложной зимы.

Сколько ЕБРР выделил средств Украине

В этом месяце ЕБРР предоставил 300 миллионов евро для поддержки государственных энергетических компаний. А именно для ремонта поврежденных объектов и создании новых децентрализованных генерирующих мощностей.

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Об этом заявила президент банка Одиль Рено-Бассо. И, по ее словам, это финансирование может еще увеличиться. В частности, ЕБРР будет продолжать выделять от 1,5 до 2 миллиардов евро ежегодно на развитие инфраструктуры, обеспечение энергетической безопасности, а также на восстановление и модернизацию.

Это своего рода начало, отправная точка, она может быть выше. Мы изучаем, как мы можем оказать поддержку и развивать систему производства электроэнергии,

– сказала Рено-Бассо.

Поддержка экономики Украины

По словам Рено-Бассо, зима 2025 года будет непростой для Украины. А экономические риски могут усиливаться мобилизационной кампанией.

Но 2025 год, особенно зима, будет непростым. Нужно больше ясности относительно того, как покрыть финансовый дефицит,

– сказала она.

Так же важным будет сохранение программы Международного валютного фонда. Как утверждает Рено-Бассо, украинской власти придется провести антикоррупционные реформы в соответствии с соглашением, чтобы обеспечить дальнейшую поддержку.

Поддержка экономики очень важна, поскольку вам нужны налоговые поступления, электричество, общественный транспорт и персонал, способен это делать,

– сказала Рено-Бассо.

Сейчас перспективы финансирования Украины до конца этого года стабильны. А зарубежные партнеры, скорее всего, выполнят свои обязательства по поддержке страны.