Если потеряно или повреждено: как восстановить пенсионное удостоверение

Пенсионеры, потерявшие пенсионное удостоверение, могут восстановить этот документ. В то же время не имеет значения, потерял ли человек пенсионное удостоверение, или оно было уничтожено,

Кто может получить новое удостоверение

ПФУ может выдать новое (восстановленное) пенсионное удостоверение как в обычном формате книжечки, так и в электронном варианте.

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При этом электронное отображение пенсионного удостоверения в мобильном приложении Действие, генерируемое после изготовления пенсионного удостоверения – имеет такую же юридическую силу как и традиционное пенсионное удостоверение.

Подать заявление на восстановление удостоверения могут люди, в которых:

удостоверение стало непригодным (сгорело, пострадало от воды, было испорчено другим способом);

удостоверение было утрачено;

назначен новый вид пенсии;

изменились обстоятельства осуществления опеки и попечительства.

Какие документы нужны для восстановления пенсионного удостоверения

Сделать это можно, обратившись в избранный сервисный центр территориального органа Пенсионного фонда Украины, или через личный кабинет вебпортали электронных услуг Пенсионного фонда Украины , или с помощью мобильного приложения "Пенсионный фонд".

Для замены пенсионного удостоверения или его восстановления необходимо подготовить :

заявление;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код (ИНН);

для украинцев, отказавшихся от присвоения ИНН — копия страницы в паспорте, на которой стоит отметка об отказе;

фотографию;

образец подписи, необходимый для выдачи электронного пенсионного удостоверения.

Получить новое удостоверение можно в сервисном центре Пенсионного фонда, которое указывается в заявлении.