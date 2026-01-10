800 миллиардов на восстановление: США и Украина подпишут масштабное соглашение

США и Украина готовятся подписать "соглашение о процветании" для восстановления украинского государства после завершения войны. Объем инвестиций в восстановление может составить 800 миллиардов долларов.

Какое соглашение готовят США и Украина?

Соглашение подпишут президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время саммита мировых лидеров в Давосе, где, как ожидается, лидеры проведут встречу и финализируют предварительные договоренности, передает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

По информации издания, сначала Зеленский собирался поехать в Белый дом на следующей неделе, чтобы там завершить экономический план восстановления и соглашение о гарантиях безопасности. Однако во время "Коалиции желающих" европейские лидеры убедили его встретиться с Трампом в Швейцарии, на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

По словам чиновников, именно там должны окончательно согласовать экономическое соглашение, которое обеспечит послевоенное восстановление Украины:

Должно привлечь около 800 миллиардов долларов в течение 10 лет для восстановления Украины, что позволит перезапустить экономику и вернуть рабочие места.

Откроет путь к кредитам, грантов и инвестиций от частных компаний для обеспечения необходимого финансирования.

В то же время Киев рассчитывает, что привлечение Вашингтона к послевоенному восстановлению, в частности в проектах, которые могут заинтересовать Трампа, повысит готовность США предоставить Украине надежные гарантии безопасности,

– отмечает издание.

План восстановления базируется на соглашении о полезных ископаемых, которое США и Украина подписали в 2025 году. Оно предоставило американским инвесторам приоритетный доступ к добывающим проектам в Украине.

Спецпосланник Трампа по вопросам мира Стив Уиткофф заявил, что эта договоренность является важной частью общего плана по прекращению огня.

Заметьте! Издание подчеркивает, что пока подробности соглашения о восстановлении Украины на 800 миллиардов малоизвестны, публично его пока не обнародовали.

Что о восстановлении говорит Зеленский?

Вместе с тем в конце прошлого года Владимир Зеленский во время общения с журналистами рассказал о "Дорожной карте процветания Украины", которую удалось разработать с США.

Это долгосрочный экономический документ, видение до 2040 года, которое разработано совместно с Соединенными Штатами. Фактически предусмотрены все ключевые элементы соглашения об инвестициях и будущем восстановлении,

– отметил тогда президент.

По его словам, договоренности предусматривают создание фонда для инвестиций в сектора, быстро растущих секторов:

технологический сектор;

центры обработки данных;

сфера искусственного интеллекта.

Также планируются совместные инвестиции Украины и США в восстановление и модернизацию газовой инфраструктуры, восстановление территорий, реконструкцию городов и жилых районов.

Заметьте! Зеленский подчеркнул, что Украина будет иметь возможность определять приоритеты для распределения своей доли средств на территории, пострадавшие от войны.

