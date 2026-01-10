800 миллиардов на восстановление: США и Украина подпишут масштабное соглашение
- США и Украина готовятся подписать соглашение на 800 миллиардов долларов для восстановления Украины после войны, которое планируют подписать в Давосе.
- Соглашение откроет путь к инвестициям и гарантиям безопасности, причем детали соглашения еще не обнародованы публично.
США и Украина готовятся подписать "соглашение о процветании" для восстановления украинского государства после завершения войны. Объем инвестиций в восстановление может составить 800 миллиардов долларов.
Какое соглашение готовят США и Украина?
Соглашение подпишут президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время саммита мировых лидеров в Давосе, где, как ожидается, лидеры проведут встречу и финализируют предварительные договоренности, передает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.
По информации издания, сначала Зеленский собирался поехать в Белый дом на следующей неделе, чтобы там завершить экономический план восстановления и соглашение о гарантиях безопасности. Однако во время "Коалиции желающих" европейские лидеры убедили его встретиться с Трампом в Швейцарии, на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
По словам чиновников, именно там должны окончательно согласовать экономическое соглашение, которое обеспечит послевоенное восстановление Украины:
- Должно привлечь около 800 миллиардов долларов в течение 10 лет для восстановления Украины, что позволит перезапустить экономику и вернуть рабочие места.
- Откроет путь к кредитам, грантов и инвестиций от частных компаний для обеспечения необходимого финансирования.
В то же время Киев рассчитывает, что привлечение Вашингтона к послевоенному восстановлению, в частности в проектах, которые могут заинтересовать Трампа, повысит готовность США предоставить Украине надежные гарантии безопасности,
– отмечает издание.
План восстановления базируется на соглашении о полезных ископаемых, которое США и Украина подписали в 2025 году. Оно предоставило американским инвесторам приоритетный доступ к добывающим проектам в Украине.
Спецпосланник Трампа по вопросам мира Стив Уиткофф заявил, что эта договоренность является важной частью общего плана по прекращению огня.
Заметьте! Издание подчеркивает, что пока подробности соглашения о восстановлении Украины на 800 миллиардов малоизвестны, публично его пока не обнародовали.
Что о восстановлении говорит Зеленский?
Вместе с тем в конце прошлого года Владимир Зеленский во время общения с журналистами рассказал о "Дорожной карте процветания Украины", которую удалось разработать с США.
Это долгосрочный экономический документ, видение до 2040 года, которое разработано совместно с Соединенными Штатами. Фактически предусмотрены все ключевые элементы соглашения об инвестициях и будущем восстановлении,
– отметил тогда президент.
По его словам, договоренности предусматривают создание фонда для инвестиций в сектора, быстро растущих секторов:
- технологический сектор;
- центры обработки данных;
- сфера искусственного интеллекта.
Также планируются совместные инвестиции Украины и США в восстановление и модернизацию газовой инфраструктуры, восстановление территорий, реконструкцию городов и жилых районов.
Заметьте! Зеленский подчеркнул, что Украина будет иметь возможность определять приоритеты для распределения своей доли средств на территории, пострадавшие от войны.
Что известно о плане восстановления?
Президент ранее также отмечал, что в рамках плана послевоенного восстановления США вместе с европейскими партнерами намерены создать специальный фонд капитала и грантов. Его целевой объем – около 200 миллиардов долларов, которые направят на прозрачное и эффективное инвестирование в украинскую экономику.
Отдельный акцент в программе восстановления после войны делается на развитии добычи полезных ископаемых и использовании природных ресурсов Украины. Для ускорения этих процессов Всемирный банк готовит специальный финансовый пакет поддержки.
Согласно результатам совместной оценки правительства Украины и Всемирного банка относительно нанесенного ущерба и потребностей в восстановлении, по состоянию на февраль 2025 года общая стоимость восстановления страны на ближайшее десятилетие оценивалась в 524 миллиарда долларов. В то же время в ноябре Всемирный банк начал новый этап ежегодной оценки потерь, а обновленные результаты планирует обнародовать уже в следующем месяце.