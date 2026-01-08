Доктор экономических наук, глава Adventer Group Андрей Длигач в эфире 24 Канала объяснил, что в этих решениях есть опасный момент. Он предостерег, что Украине важно не согласиться на роль, которая потом затормозит развитие.

Смотрите также Евроинтеграция, помощь Украине и не только: что обсудил Зеленский с президентом Кипра

Что такое ресурсная ловушка для Украины?

Украине не хватает четкой стратегии долгого развития, и это делает страну уязвимой. В разговорах о совместных фондах с американскими партнерами, по его словам, сейчас заметен перекос в сторону ресурсов. Из-за этого Украину могут попытаться закрепить в роли поставщика сырья.

Я тоже боюсь ресурсной ловушки в отношении Украины, потому что сейчас речь идет о создании фондов с нашими американскими партнерами. Эти фонды пока выглядят не чисто ресурсными, но ресурс там все же преобладает,

– сказал Длигач.

Он отметил, что Украина имеет много полезных ископаемых: есть залежи нефти и газа, а также титан и литий. В то же время часть месторождений может быть сложной или менее выгодной для разработки, если сравнивать с другими странами. Но ключевой риск он видит не в самих ресурсах, а в том, что на них могут остановить будущую модель развития.

Украину могут использовать как ресурсную страну, как поставщика ресурса. К этому допустить нельзя,

– подчеркнул экономист.

По его словам, Украине нужен другой фокус: реиндустриализация и сильная сервисная экономика. Он подчеркнул, что главная задача – создавать добавленную стоимость и продавать продукт, а не минимизировать ее "ресурсным путем". Именно так страна, по его мнению, сможет избежать ловушки, которая уже в свое время сломала шанс на развитие в других государствах.

Украине нужна своя экономическая стратегия, а не "чужой план"

Он объяснил, что пример Венесуэлы показывает, как страна с ресурсами может потерять шанс на развитие. По его мнению, там могли делать ставку на переработку, промышленность и не отталкивать инвесторов, но этот шанс не использовали. Именно поэтому Украине, по его словам, нужен современный и сбалансированный план, который не сводится к добыче.

Венесуэла могла иметь нефтепереработку, могла не выгонять международных инвесторов и международные компании, развивать промышленность, стать индустриальным тигром,

– сказал Длигач.

Он добавил, что Украине нужен запрос на национальную экономическую стратегию и на ответ, как сделать реальный прорыв. Отдельно он отметил, что такую стратегию должны писать украинские специалисты, а не внешние институты. По его словам, Украина уже не раз делала эту работу и имеет ответы, которые надо собрать и согласовать.

Национальную экономическую стратегию должен создавать не Всемирный банк и международные эксперты, а украинские эксперты,

– подчеркнул экономист.

Он считает, что страна способна выйти на другой масштаб развития и догнать, а затем обогнать Польшу. Для этого, по его словам, нужно консолидироваться вокруг решений, а не распыляться между различными "рецептами".

Что известно о гарантиях безопасности для Украины и коалиции желающих?