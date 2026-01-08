Доктор экономических наук, глава Adventer Group Андрей Длигач в эфире 24 Канала объяснил, что в этих решениях есть опасный момент. Он предостерег, что Украине важно не согласиться на роль, которая потом затормозит развитие.
Смотрите также Евроинтеграция, помощь Украине и не только: что обсудил Зеленский с президентом Кипра
Что такое ресурсная ловушка для Украины?
Украине не хватает четкой стратегии долгого развития, и это делает страну уязвимой. В разговорах о совместных фондах с американскими партнерами, по его словам, сейчас заметен перекос в сторону ресурсов. Из-за этого Украину могут попытаться закрепить в роли поставщика сырья.
Я тоже боюсь ресурсной ловушки в отношении Украины, потому что сейчас речь идет о создании фондов с нашими американскими партнерами. Эти фонды пока выглядят не чисто ресурсными, но ресурс там все же преобладает,
– сказал Длигач.
Он отметил, что Украина имеет много полезных ископаемых: есть залежи нефти и газа, а также титан и литий. В то же время часть месторождений может быть сложной или менее выгодной для разработки, если сравнивать с другими странами. Но ключевой риск он видит не в самих ресурсах, а в том, что на них могут остановить будущую модель развития.
Украину могут использовать как ресурсную страну, как поставщика ресурса. К этому допустить нельзя,
– подчеркнул экономист.
По его словам, Украине нужен другой фокус: реиндустриализация и сильная сервисная экономика. Он подчеркнул, что главная задача – создавать добавленную стоимость и продавать продукт, а не минимизировать ее "ресурсным путем". Именно так страна, по его мнению, сможет избежать ловушки, которая уже в свое время сломала шанс на развитие в других государствах.
Украине нужна своя экономическая стратегия, а не "чужой план"
Он объяснил, что пример Венесуэлы показывает, как страна с ресурсами может потерять шанс на развитие. По его мнению, там могли делать ставку на переработку, промышленность и не отталкивать инвесторов, но этот шанс не использовали. Именно поэтому Украине, по его словам, нужен современный и сбалансированный план, который не сводится к добыче.
Венесуэла могла иметь нефтепереработку, могла не выгонять международных инвесторов и международные компании, развивать промышленность, стать индустриальным тигром,
– сказал Длигач.
Он добавил, что Украине нужен запрос на национальную экономическую стратегию и на ответ, как сделать реальный прорыв. Отдельно он отметил, что такую стратегию должны писать украинские специалисты, а не внешние институты. По его словам, Украина уже не раз делала эту работу и имеет ответы, которые надо собрать и согласовать.
Национальную экономическую стратегию должен создавать не Всемирный банк и международные эксперты, а украинские эксперты,
– подчеркнул экономист.
Он считает, что страна способна выйти на другой масштаб развития и догнать, а затем обогнать Польшу. Для этого, по его словам, нужно консолидироваться вокруг решений, а не распыляться между различными "рецептами".
Что известно о гарантиях безопасности для Украины и коалиции желающих?
- 6 января в Париже Зеленский принял участие в заседании коалиции желающих и провел встречу с Макроном. Также продолжались контакты украинской команды с представителями США, в частности упоминались Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. На переговорах обсуждали гарантии безопасности и дальнейшие форматы работы.
- Журналисты сообщили о черновике декларации саммита, где описали пять компонентов системы гарантий, которые должны запустить после вступления в силу прекращения огня. Среди них мониторинг и верификация под руководством США, поддержка украинской армии, многонациональные силы, обязательства на случай будущего нападения и углубление оборонного сотрудничества. Уточнялось, что это предварительная версия документа, поэтому текст может измениться.
- После заседания лидеры заявляли, что наработки для размещения сил коалиции после завершения войны уже подготовлены, но должны пройти юридические процедуры в парламентах. Зеленский говорил, что определены роли стран в безопасности на земле, в небе и на море, а также принципы управления, финансирования и мониторинга. Он также сообщил о дополнительных встречах с представителями США 7 января относительно будущих гарантий безопасности.