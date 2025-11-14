"Инвестиции в качество жизни": Украина получит 75 миллионов евро на восстановление

Украине удалось привлечь 75 миллионов евро грантов на восстановление. Средства направят на восстановление критически важной инфраструктуры.

Куда направят средства?

Гранты подписали представители украинского правительства, Евросоюза и Европейского инвестиционного банка во время конференции ReBuild Ukraine в Варшаве, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство развития общин и территорий.

Речь идет о двух грантах. Первый – на сумму 25 миллионов евро – направят на восстановление систем водоснабжения.

Он дополнит действующий кредит на водный сектор и позволит общинам в пострадавших регионах восстанавливать инфраструктуру:

ремонтировать водопроводные и канализационные сети;

модернизировать очистительные сооружения;

повышать качество питьевой воды.

Таким образом общины смогут усиливать устойчивость критической инфраструктуры в целом.

Второй грант на 50 миллионов евро потратят на развитие социального арендного жилья. Как отмечают в ведомстве, этот грант станет первым в рамках новой модели муниципального социального жилья в Украине. Она предусматривает возведение современного, энергоэффективного и полностью оборудованного жилья, которое сначала построят в пилотных общинах.

Эти средства – инвестиция в реальное восстановление и новое качество жизни людей. Это о чистой воде, современные сети, доступное и безопасное жилье, модернизированную коммунальную инфраструктуру. В то же время это стратегический сигнал поддержки со стороны ЕС, ведь международные партнеры подтверждают свою готовность инвестировать в восстановление и развитие украинских общин,

– отметила первый заместитель министра развития общин Алена Шкрум.

Сколько Украине нужно на восстановление?

По оценкам украинской власти, на восстановление и модернизацию Украины необходимо будет потратить 1 триллион гривен в течение 14 лет, рассказал Денис Шмыгаль летом на конференции в Риме.

Для этого Киев предлагает создать два фонда:

"Фонд Украина" на 540 миллиардов долларов – именно столько необходимо на восстановление по оценкам Всемирного банка. Его сформируют на основе конфискованных активов России и налога на экспорт российского сырья.

Европейский структурный фонд в поддержку Украины в размере 460 миллиардов долларов. Он должен стать платформой для инвестиций европейского бизнеса в украинское производство.

Какие объекты нуждаются в восстановлении?