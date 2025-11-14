"Инвестиции в качество жизни": Украина получит 75 миллионов евро на восстановление
- Украина получила 75 миллионов евро грантов на восстановление критически важной инфраструктуры.
- 25 миллионов евро будут направлены на восстановление систем водоснабжения и улучшение качества питьевой воды.
Украине удалось привлечь 75 миллионов евро грантов на восстановление. Средства направят на восстановление критически важной инфраструктуры.
Куда направят средства?
Гранты подписали представители украинского правительства, Евросоюза и Европейского инвестиционного банка во время конференции ReBuild Ukraine в Варшаве, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство развития общин и территорий.
Речь идет о двух грантах. Первый – на сумму 25 миллионов евро – направят на восстановление систем водоснабжения.
Он дополнит действующий кредит на водный сектор и позволит общинам в пострадавших регионах восстанавливать инфраструктуру:
- ремонтировать водопроводные и канализационные сети;
- модернизировать очистительные сооружения;
- повышать качество питьевой воды.
Таким образом общины смогут усиливать устойчивость критической инфраструктуры в целом.
Второй грант на 50 миллионов евро потратят на развитие социального арендного жилья. Как отмечают в ведомстве, этот грант станет первым в рамках новой модели муниципального социального жилья в Украине. Она предусматривает возведение современного, энергоэффективного и полностью оборудованного жилья, которое сначала построят в пилотных общинах.
Эти средства – инвестиция в реальное восстановление и новое качество жизни людей. Это о чистой воде, современные сети, доступное и безопасное жилье, модернизированную коммунальную инфраструктуру. В то же время это стратегический сигнал поддержки со стороны ЕС, ведь международные партнеры подтверждают свою готовность инвестировать в восстановление и развитие украинских общин,
– отметила первый заместитель министра развития общин Алена Шкрум.
Сколько Украине нужно на восстановление?
По оценкам украинской власти, на восстановление и модернизацию Украины необходимо будет потратить 1 триллион гривен в течение 14 лет, рассказал Денис Шмыгаль летом на конференции в Риме.
Для этого Киев предлагает создать два фонда:
- "Фонд Украина" на 540 миллиардов долларов – именно столько необходимо на восстановление по оценкам Всемирного банка. Его сформируют на основе конфискованных активов России и налога на экспорт российского сырья.
- Европейский структурный фонд в поддержку Украины в размере 460 миллиардов долларов. Он должен стать платформой для инвестиций европейского бизнеса в украинское производство.
Какие объекты нуждаются в восстановлении?
В частности, из-за постоянных российских атак украинская портовая инфраструктура подверглась масштабным разрушениям. Повреждены десятки гражданских судов, а среди работников морской отрасли есть погибшие и раненые.
В общем пострадали почти четыре сотни объектов портовой инфраструктуры, включая гражданские суда, которые находились в портах или на рейдовой стоянке.
Масштабы убытков настолько велики, что для полного восстановления понадобится не менее миллиарда евро – сумма, которую в Минразвития оценивают как минимально необходимую.