"Інвестиції у якість життя": Україна отримає 75 мільйонів євро на відбудову

Україні вдалося залучити 75 мільйонів євро грантів на відбудову. Кошти спрямують на відновлення критично важливої інфраструктури.

Куди спрямують кошти?

Гранти підписали представники українського уряду, Євросоюзу та Європейського інвестиційного банку під час конференції ReBuild Ukraine у Варшаві, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

Дивіться також За крок до колапсу: як і чому занепадає українська залізниця та як її врятувати

Мова йде про два гранти. Перший – на суму 25 мільйонів євро – спрямують на відновлення систем водопостачання.

Він доповнить чинний кредит на водний сектор і дозволить громадам у постраждалих регіонах відновлювати інфраструктуру:

ремонтувати водопровідні та каналізаційні мережі;

модернізувати очисні споруди;

підвищувати якість питної води.

Таким чином громади зможуть посилювати стійкість критичної інфраструктури загалом.

Другий грант на 50 мільйонів євро витратять на розвиток соціального орендного житла. Як зазначають у відомстві, цей грант стане першим у межах нової моделі муніципального соціального житла в Україні. Вона передбачає зведення сучасного, енергоефективного та повністю обладнаного житла, яке спочатку збудують у пілотних громадах.

Ці кошти – інвестиція у реальну відбудову та нову якість життя людей. Це про чисту воду, сучасні мережі, доступне та безпечне житло, модернізовану комунальну інфраструктуру. Водночас це стратегічний сигнал підтримки з боку ЄС, адже міжнародні партнери підтверджують свою готовність інвестувати у відновлення та розвиток українських громад,

– наголосила перша заступниця міністра розвитку громад Альона Шкрум.

Скільки Україні потрібно на відбудову?

За оцінками української влади, на відбудову та модернізацію України необхідно буде витратити 1 трильйон гривень протягом 14 років, розповів Денис Шмигаль влітку на конференції у Римі.

Для цього Київ пропонує створити два фонди:

"Фонд Україна" на 540 мільярдів доларів – саме стільки необхідно на відновлення за оцінками Світового банку. Його сформують на основі конфіскованих активів Росії та податку на експорт російської сировини.

Європейський структурний фонд на підтримку України у розмірі 460 мільярдів доларів. Він має стати платформою для інвестицій європейського бізнесу в українське виробництво.

Які об'єкти потребують відбудови?