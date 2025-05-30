Яких пошкоджень завдали росіяни портовій інфраструктурі

Для відновлення української портової інфраструктури потрібно не менше 1 мільярда євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Уніан".

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За словами заступника міністра розвитку громад та територій України Андрія Кашуби, з початку повномасштабного вторгнення внаслідок російської збройної агресії пошкоджене 31 цивільне судно, 106 працівників морської галузі загинули або зазнали поранень.

Унаслідок військової агресії пошкоджено майже 400 об’єктів портової інфраструктури, пошкоджено 31 цивільне судно, яке стояло або на рейді, або під обробкою в портах. І, на жаль, наш найцінніший ресурс теж страждає. Це люди, працівники морської галузі,

– каже Кашуба.

Водночас Кашуба наголосив, що попри російські атаки порти Великої Одеси від початку роботи морського коридору з 2023 року обробили 123 мільйони тонн вантажу, з них 70 мільйонів тонн – це агропродукція. Щодо Дунайських портів, то протягом 2025 року вони вже обробили 4,5 мільйони тонн вантажу, додав заступник міністра.

Обстріл Одеського порту 23 травня

У п'ятницю, 23 травня, Росія вдарила 2 балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Унаслідок атаки є загиблі та поранені.

Близько 14:12 в Одесі пролунали вибухи – напередодні Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу пусків балістичних ракет із півдня. Росія вдарила по стратегічно важливому об’єкту – Одеському порту.

Спершу стало відомо про 8 постраждалих – цивільних працівників підприємства. Серед них 4 осіб були у важкому стані, 2 – у стані середнього ступеня важкості, ще 2 зазнали незначних тілесних ушкоджень.

Унаслідок атаки загинув працівник порту. Згодом у лікарні також померли поранені 71-річний та 41-річний чоловіки, повідомив Кіпер.