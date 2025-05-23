О 14:11 Повітряні сили попередили про загрозу пусків балістичних ракет з півдня. У кількох областях, зокрема на Одещині, оголосили повітряну тривогу, передає 24 Канал.

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Ворог ударив по Одесі

Близько 14:12 у межах Одеси пролунали два сильні вибухи поспіль. Очільник ОВА Олег Кіпер закликав мешканців області залишатися в укриттях.

Моніторингові канали повідомляють, що по Одесі противник вдарив двома "Іскандерами-М".

Також місцеві ЗМІ пишуть, що на місці прильоту утворився сильний дим. Зазначається, що ціллю атаки була портова інфраструктура. Можуть бути постраждалі.

атака на Одесу 23 травня

Дим після прильоту по Одесі / Фото соцмережі

Нагадаємо, що у ніч проти 23 травня російська армія запустила по Україні 175 ударних дронів "Шахед" та одну балістичну ракету "Іскандер".

Українська ППО знешкодила 150 безпілотників, з яких 91 було збито, а 59 – були локаційно втрачені чи заглушені засобами РЕБ.

Внаслідок атаки постраждала низка областей, зокрема Сумщина, Дніпропетровщина та Київщина.