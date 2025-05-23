О 14:11 Повітряні сили попередили про загрозу пусків балістичних ракет з півдня. У кількох областях, зокрема на Одещині, оголосили повітряну тривогу, передає 24 Канал.
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Ворог ударив по Одесі
Близько 14:12 у межах Одеси пролунали два сильні вибухи поспіль. Очільник ОВА Олег Кіпер закликав мешканців області залишатися в укриттях.
Моніторингові канали повідомляють, що по Одесі противник вдарив двома "Іскандерами-М".
Також місцеві ЗМІ пишуть, що на місці прильоту утворився сильний дим. Зазначається, що ціллю атаки була портова інфраструктура. Можуть бути постраждалі.
Дим після прильоту по Одесі / Фото соцмережі
Нагадаємо, що у ніч проти 23 травня російська армія запустила по Україні 175 ударних дронів "Шахед" та одну балістичну ракету "Іскандер".
Українська ППО знешкодила 150 безпілотників, з яких 91 було збито, а 59 – були локаційно втрачені чи заглушені засобами РЕБ.
Внаслідок атаки постраждала низка областей, зокрема Сумщина, Дніпропетровщина та Київщина.