В 14:11 Воздушные силы предупредили об угрозе пусков баллистических ракет с юга. В нескольких областях, в том числе в Одесской области, объявили воздушную тревогу, передает 24 Канал.

Смотрите также Разведка США сообщила, что Россия вооружает самолеты новыми ядерными ракетами

Враг ударил по Одессе

Около 14:12 в пределах Одессы прогремели два сильных взрыва подряд. Глава ОВА Олег Кипер призвал жителей области оставаться в укрытиях.

Мониторинговые каналы сообщают, что по Одессе противник ударил двумя "Искандерами-М".

Местные СМИ также пишут, что на месте прилета образовался сильный дым. Отмечается, что целью атаки являлась портовая инфраструктура. Могут быть пострадавшие.

Дым после прилета по Одессе / Фото соцсети

Напомним, что в ночь на 23 мая российская армия запустила по Украине 175 ударных дронов "Шахед" и одну баллистическую ракету "Искандер".

Украинская ПВО обезвредила 150 беспилотников, из которых 91 были сбиты, а 59 – были локационно потеряны или заглушены средствами РЭБ.

В результате атаки пострадал ряд областей, в том числе Сумщина, Днепропетровщина и Киевщина.