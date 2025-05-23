В 14:11 Воздушные силы предупредили об угрозе пусков баллистических ракет с юга. В нескольких областях, в том числе в Одесской области, объявили воздушную тревогу, передает 24 Канал.

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Враг ударил по Одессе

Около 14:12 в пределах Одессы прогремели два сильных взрыва подряд. Глава ОВА Олег Кипер призвал жителей области оставаться в укрытиях.

Мониторинговые каналы сообщают, что по Одессе противник ударил двумя "Искандерами-М".

Местные СМИ также пишут, что на месте прилета образовался сильный дым. Отмечается, что целью атаки являлась портовая инфраструктура. Могут быть пострадавшие.

атака на Одессу 23 мая

Дым после прилета по Одессе / Фото соцсети

Напомним, что в ночь на 23 мая российская армия запустила по Украине 175 ударных дронов "Шахед" и одну баллистическую ракету "Искандер".

Украинская ПВО обезвредила 150 беспилотников, из которых 91 были сбиты, а 59 – были локационно потеряны или заглушены средствами РЭБ.

В результате атаки пострадал ряд областей, в том числе Сумщина, Днепропетровщина и Киевщина.