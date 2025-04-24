Есть разные виды баллистических ракет, которыми может атаковать Россия. Как отметил 24 Каналу военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, их количество отличается в зависимости от типа ракеты.

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Какие ресурсы России в этой сфере

Если говорить о производстве ракет "Искандер-М", то россияне способны производить их примерно 6 – 10 в месяц. Соответственно в год получится до 100 таких баллистических средств поражения.

Это просто огромное количество, если сравнивать, сколько ракет к системам Patriot способны производить наши союзники,

– отметил Павел Нарожный.

Кроме собственного производства "Искандера", россияне имеют северокорейские ракеты KN-23, которые фактически являются копией "Искандеров". Также оккупанты производят "Кинжалы", но их количество значительно меньше. Говорится о максимум 6 ракетах в месяц.

"Они значительно сложнее технологически. Это ракеты воздушного пуска. Также важны ресурсы самих самолетов, с которых их запускают", – добавил Павел Нарожный.

К сожалению, баллистические ракеты были и остаются самой большой угрозой для Украины. Особенно учитывая то, что сбивать их мы можем исключительно американским комплексом Patriot и довольно ограниченно итальянским комплексом SAMP/T. Также всегда ощутима нехватка ракет к этим комплексам.

Заметим, о том, что ракета, которой убили людей в Киеве, является северокорейской – написало издание Reuters. Ее боеголовка весит тонну, что делает их мощнее, чем российские аналоги.