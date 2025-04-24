Є різні види балістичних ракет, якими може атакувати Росія. Як зауважив 24 Каналу військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, їхня кількість відрізняється залежно від типу ракети.

Читайте також На порятунок є лічені хвилини: що відомо про ракети "Іскандер", якими Росія атакувала 24 квітня

Які ресурси Росії у цій сфері

Якщо говорити про виробництво ракет "Іскандер-М", то росіяни здатні виробляти їх приблизно 6 – 10 на місяць. Відповідно в рік вийде до 100 таких балістичних засобів ураження.

Це просто величезна кількість, якщо порівнювати, скільки ракет до систем Patriot спроможні виробляти наші союзники,

– наголосив Павло Нарожний.

Крім власного виробництва "Іскандера", росіяни мають північнокорейські ракети KN-23, які фактично є копією "Іскандерів". Також окупанти виробляють "Кинджали", але їхня кількість значно менша. Мовиться про максимум 6 ракет в місяць.

"Вони значно складніші технологічно. Це ракети повітряного пуску. Також важливі ресурси самих літаків, з яких їх запускають", – додав Павло Нарожний.

Тому, на жаль, балістичні ракети були та залишаються найбільшою загрозою для України. Особливо з огляду на те, що збивати їх ми можемо виключно американським комплексом Patriot та доволі обмежено італійським комплексом SAMP/T. Також завжди відчутна нестача ракет до цих комплексів.

Зауважимо, про те, що ракета, якою вбили людей у Києві, є північнокорейською – написало видання Reuters. Її боєголовка важить тонну, що робить їх потужнішою, ніж російські аналоги.