Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Якою ракетою вдарили по Києву

Українське військове джерело видання повідомило, що зброєю, яка вбила щонайменше 8 людей в результаті масованої російської повітряної атаки на Київ у ніч на 24 квітня, була північнокорейська балістична ракета KN-23 (KN-23A).

Джерело також розповіло, що ця ракета поцілила в житловий будинок у Святошинському районі Києва. Воно зазначило, що ракети KN-23 (KN-23A) мають боєголовку вагою до однієї тонни, що робить їх більш потужними у порівнянні з російськими аналогами.

Водночас українські військові не повідомляли публічно, якого тиру була ракета. У своєму зведенні Повітряні сили України заявили, що загалом для атаки Росія використала сім балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23".

Нагадаємо, що загалом відомо про щонайменше 12 загиблих у Києві внаслідок російської атаки. Також постраждали щонайменше 90 осіб, серед них – діти.