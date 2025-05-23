Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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У Повітряних силах розповіли, що в ніч на 23 травня (із 22:30 22 травня) противник атакував балістичною ракетою "Іскандер-М", яку запустив із Ростовської області, та 175 ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:
- Міллерово;
- Курськ;
- Приморсько-Ахтарськ у Росії.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.