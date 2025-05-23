Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Полтавської ОВА Володимира Когута.

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Які наслідки обстрілу на Полтавщині

Унаслідок прямого влучання та падіння уламків БпЛА у Кременчуцькій громаді було знищено будівлю одного з підприємств. Там виникла пожежа, яку локалізували підрозділи ДСНС.

За даними Полтавської ОВА, вибуховою хвилею пошкоджено 7 приватних домогосподарств. Відповідні служби продовжують роботу з подолання наслідків.

Також пошкоджено лінії електропередач. Наразі без світла понад 100 юридичних і майже 1800 побутових споживачів,

– написав Володимир Когут.

До того ж через пошкодження ліній електропередач уламками БпЛА у Полтавському районі без світла залишилися понад 270 абонентів. В ОВА наголосили, що фахівці вже працюють над відновленням постачання електроенергії.

В Полтавській ОВА показали наслідки атаки дронів / Фото: Володимир Когут

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До слова, вночі 23 травня російська армія також атакувала безпілотниками Чернівецьку область. Згодом стало відомо, що в регіоні була обстріляна залізниця.