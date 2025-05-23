Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Івано-Франківської ОДА Світлану Онищук.
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Які наслідки ворожої атаки на Прикарпаття
Окупанти атакували Івано-Франківську область уранці – працювали сили протиповітряної оборони.
Наразі відомо про пошкодження будівель і транспортних засобів Коломийського району,
– пояснила Онищук.
Вона подякувала захисникам України та службам, які допомагають долати наслідки ворожої атаки. Також закликала жителів Прикарпаття не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
У ніч на 23 травня росіяни атакували Полтавську область безпілотниками. Унаслідок удару в Кременчуцькій громаді було знищено будівлю одного з підприємств. Через пошкодження ліній електропередач уламками БпЛА у Полтавському районі без світла залишилися понад 270 абонентів.
Також окупанти обстріляли залізницю у Чернівецькій області. Жертв і постраждалих немає, але внаслідок атаки пошкоджена залізнична інфраструктура.
Уночі вибухи було чутно також у Київській області – там працювала система ППО по ворожих дронах.
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