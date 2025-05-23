Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера та віцепрем'єр-міністра з відновлення України Олексія Кулебу.

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Які наслідки російської атаки

Унаслідок сьогоднішньої російської атаки загинув працівник порту. Ще 8 людей отримали поранення, з них 4 – у важкому стані, 2 – у стані середнього ступеня важкості, ще 2 отримали незначні тілесні ушкодження.

Прошу жителів та гостей Одещини реагувати на сигнали повітряної тривоги та, при оголошенні — оперативно прямувати в укриття!

– зазначив Кіпер.