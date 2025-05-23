Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера и вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебу.

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Какие последствия российской атаки

В результате сегодняшней российской атаки погиб работник порта. Еще 8 человек получили ранения, из них 4 – в тяжелом состоянии, 2 – в состоянии средней степени тяжести, еще 2 получили незначительные телесные повреждения.

Прошу жителей и гостей Одесской области реагировать на сигналы воздушной тревоги и, при объявлении – оперативно направляться в укрытие!

– отметил Кипер.