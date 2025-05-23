О 15:36 Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку по всій території України. У повітря злетів російський МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал", передає 24 Канал.

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Ракетна небезпека в Україні

Монітори повідомили про підвищену загрозу пуску "Кинджалів". Також вони пишуть про відпрацювання екіпажами МіГ посадки конвейером в межах Нижньогородської області.

О 15:53 дали відбій тривоги.

Нагадаємо, що за габаритами та зовнішнім виглядом ракета комплексу "Кинджал" подібна до балістичних ракет ОТРК "Іскандер". Різниця між комплексами полягає тільки в тому, що Х-47 запускається з літака.

МіГ-31К здатний нести 1 ракету і вражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів. Також носіями ракет "Кинджал" можуть бути стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, які здатні нести 4 ракети, та вражати цілі на відстані 3 тисячі кілометрів.

Зауважимо, що востаннє ворог використовував "Кинджали" для обстрілу України ще у 2024 році.

Так, у ніч на 31 грудня росіяни випустили 1 аеробалістичну ракетау Х-47М2 "Кинджал" із винищувача МіГ-31К із повітряного простору Тульської області.

Під час комбінованого удару 13 грудня окупанти використали 4 "Кинджали". Цими ракетами ворог атакував Львівську та Івано-Франківську області.