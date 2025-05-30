Какие повреждения нанесли россияне портовой инфраструктуре

Для восстановления украинской портовой инфраструктуры нужно не менее 1 миллиарда евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Униан".

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По словам заместителя министра развития общин и территорий Украины Андрея Кашубы, с начала полномасштабного вторжения в результате российской вооруженной агрессии повреждено 31 гражданское судно, 106 работников морской отрасли погибли или получили ранения.

В результате военной агрессии повреждено почти 400 объектов портовой инфраструктуры, повреждено 31 гражданское судно, которое стояло или на рейде, или под обработкой в портах. И, к сожалению, наш самый ценный ресурс тоже страдает. Это люди, работники морской отрасли,

– говорит Кашуба.

В то же время Кашуба отметил, что несмотря на российские атаки порты Большой Одессы с начала работы морского коридора с 2023 года обработали 123 миллиона тонн груза, из них 70 миллионов тонн – это агропродукция. Относительно Дунайских портов, то в течение 2025 года они уже обработали 4,5 миллиона тонн груза, добавил заместитель министра.

Обстрел Одесского порта 23 мая

В пятницу, 23 мая, Россия ударила 2 баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Около 14:12 в Одессе прогремели взрывы – накануне Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе пусков баллистических ракет с юга. Россия ударила по стратегически важному объекту – Одесском порту.

Сначала стало известно о 8 пострадавших – гражданских работников предприятия. Среди них 4 человека были в тяжелом состоянии, 2 – в состоянии средней степени тяжести, еще 2 получили незначительные телесные повреждения.

В результате атаки погиб работник порта. Впоследствии в больнице также скончались раненые 71-летний и 41-летний мужчины, сообщил Кипер.