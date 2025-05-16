Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы ГУР МО Украины Крыла Буданова.

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Как Украина вытесняет россиян из воздуха над Черным морем

Украинские морские дроны MAGURA предыдущих поколений успешно поразили 16 российских кораблей в Черном море, из которых девять были полностью уничтожены. Кроме того, в новогоднюю ночь 31 декабря 2024 года дроны впервые ликвидировали два российских вертолета Ми-8 и повредили еще один.

В то же время новейшие морские дроны MAGURA V7 пошли еще дальше и 2 мая 2025 года они впервые в истории сбили два российских истребителя Су-30.

Вы видите ракеты ПВО и это говорит само за себя. Начинаем вытеснять, скажем так, россиян из воздуха над Черным морем,

– заявил Буданов в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос о том, как удалось сбить российские самолеты, Буданов ответил, что это стало возможным благодаря "новым украинским технологическим решениям".