Куди спрямують кошти?

Гранти підписали представники українського уряду, Євросоюзу та Європейського інвестиційного банку під час конференції ReBuild Ukraine у Варшаві, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

Мова йде про два гранти. Перший – на суму 25 мільйонів євро – спрямують на відновлення систем водопостачання.

Він доповнить чинний кредит на водний сектор і дозволить громадам у постраждалих регіонах відновлювати інфраструктуру:

ремонтувати водопровідні та каналізаційні мережі;

модернізувати очисні споруди;

підвищувати якість питної води.

Таким чином громади зможуть посилювати стійкість критичної інфраструктури загалом.

Другий грант на 50 мільйонів євро витратять на розвиток соціального орендного житла. Як зазначають у відомстві, цей грант стане першим у межах нової моделі муніципального соціального житла в Україні. Вона передбачає зведення сучасного, енергоефективного та повністю обладнаного житла, яке спочатку збудують у пілотних громадах.

Ці кошти – інвестиція у реальну відбудову та нову якість життя людей. Це про чисту воду, сучасні мережі, доступне та безпечне житло, модернізовану комунальну інфраструктуру. Водночас це стратегічний сигнал підтримки з боку ЄС, адже міжнародні партнери підтверджують свою готовність інвестувати у відновлення та розвиток українських громад,

– наголосила перша заступниця міністра розвитку громад Альона Шкрум.

Скільки Україні потрібно на відбудову?

За оцінками української влади, на відбудову та модернізацію України необхідно буде витратити 1 трильйон гривень протягом 14 років, розповів Денис Шмигаль влітку на конференції у Римі.

Для цього Київ пропонує створити два фонди:

"Фонд Україна" на 540 мільярдів доларів – саме стільки необхідно на відновлення за оцінками Світового банку. Його сформують на основі конфіскованих активів Росії та податку на експорт російської сировини.

Європейський структурний фонд на підтримку України у розмірі 460 мільярдів доларів. Він має стати платформою для інвестицій європейського бізнесу в українське виробництво.

Які об'єкти потребують відбудови?