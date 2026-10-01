Помощь от Финляндии: Хельсинки выделяет средства на восстановление Украины

Министерство иностранных дел Финляндии предоставит Международной ассоциации развития Группы Всемирного банка кредит на цели развития. Его размер составит 50 миллионов евро.

Какую помощь окажет Украине Финляндия

Средства будут направлены на Специальную программу восстановления Украины 2.0 – новую финансовую программу, созданную для удовлетворения значительных потребностей Украины в восстановлении и реконструкции, о чем сообщили в Министерстве иностранных дел Финляндии.

Созданная для поддержки Украины программа SPUR 2.0 является частью нового Кризисного механизма, который позволяет привлекать дополнительное финансирование для поддержки восстановления и экономического возрождения Украины.

По последней оценке Всемирного банка, стоимость восстановления и реконструкции Украины в течение следующего десятилетия составит почти 588 миллиардов долларов.

Финансирование в рамках программы будет способствовать:

укреплению экономической стабильности Украины;

обеспечению функционирования общества;

внесению вклада в восстановление страны, пока Россия продолжает свою агрессивную войну.

Финансирование в рамках программы позволяет привлечь для Украины значительно больший объем средств на более выгодных условиях, чем обычно. А предоставленный Финляндией кредит в размере 50 миллионов евро позволит Всемирному банку направить Украине значительно больше финансирования.

Участвуя в программе SPUR 2.0, Финляндия может продвигать ключевые цели своей поддержки Украины:

обеспечение функционирования и устойчивости общества;

обеспечение предоставления основных государственных услуг;

а также содействие экономическому восстановлению и устойчивому развитию страны.

В то же время программа создает условия для инвестиций частного сектора, создания рабочих мест и экономического роста.

В 2023 году Финляндия уже участвовала в предыдущей программе SPUR в поддержку Украины и Молдовы. Тогда Финляндия выделила для программы заем в размере 50 миллионов евро и грант в размере 12 миллионов евро.

Напоминаем, что восстановление Украины оценивали как минимум в 588 миллиардов долларов. Однако такая оценка базировалась по состоянию на конец 2025 года.